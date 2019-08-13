Як правильно поєднувати їжу і тренування: дієтолог дала відповідь

Професійний дієтолог Світлана Фус вирішила прояснити одне з популярних питань, які виникають у бажаючих схуднути - як же правильно поєднувати тренування і здорове харчування, щоб не нашкодити фігурі. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

За словами експерта, тут все залежить особисто від вашого режиму тренувань - під нього й треба підлаштовувати харчування.

"На різних джерелах зараз багато суперечливої інформації про те, як поєднувати харчування і тренування. На одних написано, що не можна їсти раніше, ніж через годину після тренування, на інших - обов'язково потрібно щось з'їсти... Одні кажуть, що треба їсти перед тренуванням, а інші - категорично ні.

Так як же все таки поєднувати харчування з тренуваннями? Насправді, займаючись регулярно спортом, значення має тільки ваш індивідуальний режим", - зазначила Фус.

Вона також навела приклади, як і коли потрібно робити прийом їжі в залежності від часу тренування:

Якщо вам комфортно тренуватися вранці, після підйому, ви можете поснідати після тренування.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Якщо ваше тренування вдень, за кілька годин до нього потрібно обов'язково повноцінно поїсти, щоб забезпечити організм енергією. В іншому випадку ви будете відчувати млявість і втому.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Якщо тренування ввечері, за 1-1,5 години до неї повинна бути вечеря. А після нічого або легка вечеря. Залежить від того, за скільки годин до сну у вас тренування.

"Головне - не вживати більше енергії, ніж витрачаєте", - підсумувала дієтолог.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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