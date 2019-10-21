Як полюбити спорт і худнути з задоволенням: поради дієтолога

Багато дівчат скаржаться, що не можуть змусити себе займатися спортом. Хтось купує абонемент у фітнес-клуб, сподіваючись, що витрачені гроші сподвигнуть його на регулярні фізичні вправи. Але будь-яке примушування приречене на провал, тому абонемент так і залишається припадати пилом на полиці. Дієтолог Олена Кален, яка раніше перерахувала 5 способів швидко і безпечно схуднути, розповіла на своїй сторінці в Instagram, як полюбити спорт.

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"Секрет людей, які регулярно займаються спортом, простий, — вони займаються тим, що приносить їм задоволення! Тіло кожного потребує руху, але для кожного воно своє. Якщо спортом займатися не подобається, то швидше за все, що ви вибрали не той вид активності, - зазначила експерт.

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Вона дала кілька рекомендацій, які допоможуть займатися спортом із задоволенням:

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Знайдіть те, що підходить саме вам: дивіться ролики, вивчайте, які види спорту існують. Головне — пробуйте різне, по 2-3 тренування. Якщо одне не підійшло, спробуйте інше, важливо отримувати задоволення від процесу.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Хваліть себе за маленькі досягнення. Щоб з'явився видимий прогрес потрібно займатися кілька місяців, і багатьох це демотивує. Тому важливо не чекати швидких результатів. Якщо сьогодні ви пробігли на хвилину більше або зробили 11 віджимань, а не 10 — це теж прогрес!

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Ілюстративне фото (pexels.com)

Слухайте своє тіло. Не обов'язково весь час займатися одним і тим же видом фізичних вправ. Кожен день звертайте увагу на те, яка частина тіла потребує в русі. Якщо відчуваєте, що хочеться розворушити руки і плечі, то не потрібно сьогодні бігати, це принесе менше задоволення.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Виробіть правильні звички. Для регулярних занять спортом потрібна звичка, тому обов'язково займайтеся щодня хоча б кілька хвилин, навіть одну. Тілу почне подобатися, і воно буде просити ще активності.

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Раніше дієтолог Ольга Усенко перерахувала топ-10 продуктів для правильного харчування, які доступні кожному.