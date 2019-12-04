Як схуднути назавжди: топ-3 правила стрункості

Багато помилкових уявлень про зниження ваги заважають нам отримати фігуру мрії. Здійснюючи помилки, ми назавжди відбиваємо у себе віру в те, що схуднути назавжди можна комфортно. Дієтолог-нутриціолог Надія Пахирко, яка раніше розповіла, як худнути під час сну, на своїй сторінці в Instagram розкрила секрет, як схуднути без праці й утримати бажану вагу.

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Експерт зазначила, що насправді тільки три речі впливають на зниження жирового прошарку. Таким чином, ось 3 правила стрункості від Надії:

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1. Дотримання дефіциту калорій - єдина умова для спалювання жирових запасів. Якщо ви впевнені в тому, що з'їли менше калорій, ніж витратили, ви будете худнути 100%.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

2. З'їдати потрібну кількість білків, жирів і вуглеводів. Це важлива умова для безпечного і комфортного зниження ваги.

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

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При дотриманні балансу 30/30/40 ви будете ситі, тяга до солодкого і шкідливого буде знижуватися з кожним днем. А бадьорість, легкість, гарний настрій стануть вашими супутниками при зниженні ваги.

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3. Тренування і фізична активність допоможуть вам збільшити витрату калорій і тримати м'язи в тонусі. У підсумку ми отримаємо гарне підтягнуте тіло. Тому поменше сидимо на дивані. Рух - це життя.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Дотримуючи цих трьох простих правил, ви зможете знизити вагу і підтримувати струнку й підтягнуту фігуру.

Нагадаємо, дієтолог Алла Манайкина детально розповіла, чи варто тренуватися натщесерце і як краще організувати харчування під час занять спортом.