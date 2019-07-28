Як схуднути назавжди: секрети стрункості від дієтолога

Дієтолог Катерина Кабашна поділилася в Instagram своїми дещо незвичайними порадами для тих, хто хоче не просто схуднути, а і залишитися в новому тілі і розмірі на все життя. На її думку, для того, щоб схуднути назавжди, потрібно... припинити худнути!

так-Так, саме так. Далі експерт детально пояснила свою точку зору, а також розкрила інші секрети стрункості.

Як схуднути назавжди:

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1. Перестаньте "худнути".

Ні, це не жарт і не "так ваш організм буде чути слово ХУДО", я про інше. Концентрація чисто на результаті (сьогодні "мінус" - настрій на висоті; вага стоїть або "плюс" - життя фігня, я теж Чебурашка) ВИЧАВЛЮЄ БУДЬ-КОГО! Грубо кажучи, замість того, щоб витрачати сили на роботу над собою, ви зливаєте їх на порожні емоції...⠀

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Пам'ятайте: схуднення, особливо жіноче - це завжди "гойдалки" (фаза циклу, м'язи набрякли, солоного поїли, в туалет не сходили), але якщо ви себе не обманюєте, зрештою, рано чи пізно, мета буде досягнута! ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ ЦЕ і...монотонно кожен день просто робіть свою "роботу".⠀

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Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Не чекайте швидких результатів!

Організм не може віддати більше 120-150 грам жиру в день (тобто, максимум - 4,5 кг в місяць + 3 кг води), тому ПРИ ВЕЛИКІЙ ВАЗІ максимум перших місяців - 7-8 кг, при маленькій - 3-5 кг!

Звичайно, всі хочуть побільше і швидше...але тут знову питання, ви хочете "красиву цифру на вагах" чи все ж привабливу фігуру?⠀

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3. Не жестите!

Тому що, по-перше, дивіться пункт 2, а, по-друге, сила дії = силі протидії. Простими словами, чим різкіше і сильніше обмежите себе, тим потужніше буде зрив або фізичний, або, на жаль, психологічний. Увійдіть у процес м'яко, змінюючи звичку за звичкою, день за днем!⠀



Ілюстративне фото (pexels.com)

Так, я теж сприймала схуднення як "напружилася, потерпіла, схудла", і "дохудла" до тріснувшого на дупі 56 розміру. Ви можете мені не вірити. А можете почати змінювати все ВЖЕ В ЦЕЙ МОМЕНТ, не чекаючи знака, приходу мотивації чи іншої неіснуючої нісенітниці.

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