Як схуднути без дієт: ефективні поради дієтолога

Якщо ви не хочете сидіти на дієті і катувати себе голодом, але хотіли б позбутися зайвих кілограмів, вам можуть допомогти рекомендації дієтолога Катерини Пашко. Вона вважає, що дієта Дюкана, на гречці, ківі та інші варіації - повна дичина і абсолютно неефективні.

"Заводимо свій організм у стрес, потім все кидаємо і отримуємо після мінуса ще плюс 5-10 кг", - пише дієтолог.



Що робити:

1. Якщо ви харчуєтеся здорово, не вживаєте безконтрольно солодке, фастфуд, смажене, жирне, алкоголь. То просто додайте регулярні тренування 3 рази на тиждень, можна більше. 2-3 функціональних, 2 кардіо. Ви побачите результат буквально протягом місяця.



2. Починаємо пити воду. Приблизно 1,5-2 л в день. Побачите, як йдуть набряки і пару кг.



3. Якщо граєтесь не дуже корисними продуктами, приберіть зі свого раціону сміттєву їжу, солодке, борошняне.



Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Додайте в свій раціон приблизно 400-500 г овочів в день. На обід, вечерю.



5. Добре працює прибирати вечерю 1-2 рази в тиждень. Зміщуємо обід до 15-16 і до ранку без їжі.



6. Вечеряємо не пізніше 19:00.



Ілюстративне фото (pexels.com)

7. Система голодування 16/8. Чудо техніка очищення організму і схуднення. 16 годин без їжі, 8 годин їмо.



8. Їмо, коли голодні, а не коли просить розум. Золоте правило здоров'я.



9. Не заїдажмо емоції, а проживаємо їх. Коли хочеться жерти, п'ємо воду, а якщо все-таки їсте, то ретельно жуйте.



Ілюстративне фото (pexels.com)

10. Записуємо все, що з'їли за день, далі проводимо аналіз і прибираємо, що не потрібно.



11. Здаємо аналізи. Здоров'я - це турбота про себе.

Нагадаємо, що дієтолог Тіана Фіалкова дала поради щодо харчування власницям проблемної шкіри.

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