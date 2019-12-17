Як схуднути за два тижні до Нового року: 5 простих рекомендацій від дієтолога

Схуднути перед Новим роком і зустріти його у всій красі – мрія багатьох жінок. Але що робити, якщо за грудневої суєтою часу на втілення цього плану залишилося обмаль? Виявляється, навіть за 2 тижні можна в комфортному режимі скинути пару-трійку кілограмів, а також відчути легкість в тілі і свіжість. Досить слідувати простим рекомендаціям від дієтолога і фахівця з харчування Валентини Ивушкиной.

Схуднути до Нового року легко! (фото: unsplash.com)

1. Віддайте пріоритет теплій кип'яченій воді замість сирої холодної. Щонайменше, пийте її вранці до сніданку і ввечері перед вечерею і через 1-2 години після неї. Вода повинна бути свіжою! Але це не означає, що потрібно пити окріп. Воду потрібно остудити до температури чаю, щоб пити її було комфортно. Зробити це дуже легко: налийте таку води в широку тарілку, і через 2-3 хвилини вона вже буде потрібної температури. Чи можна розбавити гарячу воду раніше охолодженою кип'яченою водою, що зберігалася не більше доби. Я завжди тримаю таку в глечику. Тепла кип'ячена вода дуже добре прибирає зайву слиз з організму, активізує обмін речовин, посилює травний вогонь – саме він спалює зайві кілограми.

Крем-суп – краща страва для бажаючих схуднути (фото: unsplash.com)

2. Скоротіть кількість сирих фруктів, овочів, листових салатів. Щонайменше, протягом цих 2 тижнів до Нового року їжте фрукти тільки за 30-40 хвилин до обіду або через 2-3 години після нього. Хай основні прийоми їжі складаються з продуктів, що пройшли теплову обробку. Таким чином, ви зможете провернути важливий трюк для нормалізації ваги! Їжа вже приготувалася на плиті – значить, шлунку залишиться лише трохи її переварити. Так ви знімаєте навантаження зі всіх органів ШКТ. В результаті травлення прискорюється, стілець стає регулярним, тіло стає легше. У багатьох після звичайного овочевого крем-супу відразу ж включається кишечник. Кожен день ходити в туалет дуже важливо, якщо перед вами стоїть завдання схуднути.

3. Основу раціону повинні становити:

легкі зернові: гречка, рис басматі, кіноа, перловка;

нежирне м'ясо: курка, індичка, баранина, телятина;

тушковані/запечені овочі;

біла нежирна риба: тріска, хек, минтай, морський окунь;

бобові тільки 2-3 рази на тиждень і нехай це буде сочевиця і нут;

з молочних продуктів можна залишити тільки йогурт з 11 до 18:30 і окремо від основної їжі;

трохи свіжих овочів як доповнення до основної їжі;

скоротити кількість кави, консервованих продуктів, виключити дріжджову випічку

4. Солодке можна дозволити собі один раз в день. Тільки врахуйте пару нюансів: це повинні бути не цукерки, зефір, печиво та інші продукти тривалого терміну зберігання. Краще всього приготувати десерт самостійно або знайти щось у магазині корисного харчування. І врахуйте: їсти їх краще всього в обід або ввечері.

Зустрічаємо Новий рік у відмінній формі (фото: unsplash.com)

5. Приберіть з раціону або скоротіть кількість горіхів, насіння, сухариків і пластівців. Ця їжа важко перетравлюється і гальмує обмін речовин. Для схуднення потрібна тепла, легка їжа, злегка масляниста, що зігріває. Приміром, рагу, каші, супи. Вона швидко насичує, збагачує всім необхідним і одночасно очищає від слизу і токсинів.

Приблизне меню може виглядати так. 1-й день: гречка з тушкованою морквою вранці, куряча локшина в обід, риба з запеченими овочами на вечерю. 2-й день: каша з ячмінних пластівців або ячна з ягодами і топленим маслом на ранок, котлета з телятини з рисом на обід, крем-суп зі шпинату, цвітної капусти і кабачка на обід (вечеря не пізніше 20 годин, не пізніше, ніж за 3 години до сну).

Також сприяють схудненню додаткові рекомендації.