Як підтягнути тіло до весни: універсальний план від дієтолога

Ця система підійде практично всім і включає в себе різні аспекти

Совсем скоро наступит весна - а значит, придет пора более открытой одежды и оголенного тела, которое было бы неплохо к этому подготовить, чтобы выглядеть красиво и не переживать за фигуру. Известный диетолог Тиана Фиалкова разработала комплексный план, который подойдет практически всем и поможет подтянуть тело к теплому сезону. Эксперт поделилась ним на своей странице в Instagram.

"Он универсален и подходит, как худеющим, так и тем, кто работает над тонусом и рельефом тела. Он комплексный и включает в себя: коррекцию рациона и пищевых привычек, ежедневную физическую активность и еженедельные spa /detox ритуалы", - отметила специалист.

Итак, вот каких пунктов следует придерживаться:

1. Рацион: исключаем продукты, которые задерживают воду, нарушают лимфодренаж и усложняют процессы метаболизма:

все молочное

глютен (поверьте, без него будет быстрее результат)

кофе

сладкое

ограничиваем соль.

ограничиваем фрукты до 1-2 шт. или ягоды до 150-200г/день

завтрак подбираем самостоятельно

обед: белок (животный/растительный)+ большая порция салата

ужин овощи или овощи + безглютеновые злаки

Фото: (instagram.com/tiana_fialkova)

2. Питьевой режим: пьем только тепло-горячую воду, так как именно она лучше всего очищает организм и улучшает пищеварение. Можно пить чистую воду или добавлять на выбор: лимонный сок, яблочной уксус. Пьем сколько хочется, маленькими глотками в течение дня, не считаем литры.

3. График питания: стараемся есть в одно время, максимум 3 раза в день, без перекусов по возможности.

Фото: (instagram.com/tiana_fialkova)

4. Физическая активность: утром растяжка, днем 10 тыс. шагов, активные тренировки на выбор минимум 3р/нед.

Фото: (pixabay.com)

5. SPA: раз в неделю хаммам, обертывание + массаж на ваш выбор (у меня обычно лечебный тайский) или аппаратная косметология: LPG, гидромассаж и т.п. В этот день разгрузочное питание: овощное или на травяных лимфодренажных чаях.

Фото: (pixabay.com)

Напомним, диетолог Светлана Фус назвала продукты для радости и удовольствия.

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