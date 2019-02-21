Чому тренування не допомагають схуднути: експерт дала відповідь

Основні причини того, що немає ефекту від спортивних тренувань

Многие девушки, желающие похудеть, много и упорно занимаются фитнесом - однако бывает так, что это не приносит никакого эффекта и вес не снижается. Эксперт по похудению и здоровому питанию Катя Медушкина, которая ранее развенчала основные мифы о похудении тех, кому за 40, рассмотрела на своей странице в Instagram основные причины того, почему это происходит.

"В моем тренажерном зале я вижу много девушек и женщин, которые годами, регулярно приходя в зал, остаются в одной и той же форме. Они яростно накручивают беговые дорожки или приседают с гантелями, качают пресс, но заветного рельефа и кубиков на животе так и не видят. Почему же нет желаемого результата от тренировок? Выделю несколько основных причин", - отметила она.

1. Отсутствие отрицательного энергобаланса

Я, наверное, вам уже все уши прожужжала с питанием, но, к сожалению, никакого волшебства не произойдет, если вы только будете тренироваться (даже если регулярно), но есть будете как попало. Называйте меня старовером или как хотите, но жир без дефицита калорий не уйдет. А если после выхода из зала вы еще и смачную булочку или бургер навернете, то все потраченные калории будут восстановлены с лихвой.

Фото: (unsplash.com)

2. Отсутствие регулярности

Опять в том же зале я вижу девчонок, которые появляются на неделю-две и пропадают потом месяцами. "Да, на работе был завал. Потом дети болели. Потом сами заболели. Потом в отпуск уехали. Потом денег не было продлить абонемент. А тут подруга в гости приехала на неделю, так мы тусили по клубасам". Так дело никуда не сдвинется, товарищи! Мышца - простой механизм. Ей нужна регулярная работа. Как и вашему сердцу и легким. Тренируетесь "месяц через шесть"? Результат будет таким же!

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3. Слишком низкая интенсивность тренировок

Возможно, вы просто тратите недостаточное количество энергии, при этом "наедая" лишние калории - а без дефицита калорий не будет похудения.

Фото: (unsplash.com)

4. Однообразная нагрузка

Наш организм быстро привыкает к нагрузкам, и тогда он перестает отдавать жир и тратит меньше калорий. Поэтому необходимо чередовать разные виды нагрузок, чтобы "удивлять" организм.

Напомним, эксперт по похудению Катя Медушкина дала советы, как добиться плоского живота.

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