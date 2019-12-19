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Чому я не худну: дієтолог розкрила 10 частих помилок

Lite » Краса 19.12.2019 - 08:36
Чому я не худну: дієтолог розкрила 10 частих помилок
Ілюстративне фото (instagram.com/dietolog.lana)

Можливо, саме вони заважають вам досягти мети

Хочете схуднути, але дієти не дають ніякого результату? Можливо, ви допускаєте одну з помилок, які заважають вам досягти мети. Нутриціолог-дієтолог Світлана Нікітчук, яка раніше назвала мінуси кетогенної дієти, перерахувала на своїй сторінці Instagram топ-10 частих причин того, що вага стоїть на місці.

Спочатку я перестану їсти солодке, потім сяду на жорстку дієту, хоча краще просто не буду їсти нічого, крім гречки...

Безсистемність - зло в боротьбі із зайвими кілограмами. Здорове харчування (де є і вуглеводи та білки і жири) і тренування - єдиний вірний спосіб схуднути і залишатися здоровими.

Чому я не худну: дієтолог розкрила 10 частих помилок

Ілюстративне фото (pexels.com)

Я оголошую голодування!

Уріжу порції і калорії і вага розтане - головний міф сучасного суспільства. Це не тільки не принесе бажаних результатів, але і нашкодить здоров'ю.

Убога різноманітність продуктів призведе до проблем з вітамінами і мікроелементами. Худнути можна не тільки на гречці, дорогі.

Чому я не худну: дієтолог розкрила 10 частих помилок

Ілюстративне фото (pexels.com)

Хочу схуднути за місяць і відразу на 10кг

Зайві кілограми прийшли до вас не за один день, а йти ще довше! Не потрібно ставити завищених цілей і зриватися, не досягнувши жодного результату.

Вага стоїть! Нічого не допомагає!

Справа не тільки в цифрі на вагах, пам'ятайте про це, починаючи худнути. Ми не дарма заміряємо обсяги з моїми підопічними, деколи втрата ваги мінімальна, а результат очевидний!

Худнути означає сидіти на дієті, спорт не для мене

Швидкість схуднення і його якість напряму залежить від фізичних навантажень! Не намагайтеся переконати себе і мене в протилежному, я підберу тренування кожному по силі і по здоров'ю, навіть досить 10000 кроків в день.

Чому я не худну: дієтолог розкрила 10 частих помилок

Ілюстративне фото (pexels.com)


Зворотна сторона медалі - тренування кожен день, щоб швидше схуднути

Не треба заганяти себе і відчувати свій організм на міцність. Тренуємося 3-4 рази в тиждень.

Один разочок можна

Не намагайтеся скинути завтра те, що наїли вчора. Така схема не працює, на жаль.

А ось вона вже схудла на 2 кг, а я тільки на 1

Не потрібно порівнювати нікого, в тому числі себе. Ваш організм індивідуальний, обмін речовин унікальний і не відповідає вашій подружці, тому в боротьбі з зайвою вагою є тільки ви і ваші результати!

Нездоровий сон

Нормальний сон - запорука успішного схуднення і гарного самопочуття.

Чому я не худну: дієтолог розкрила 10 частих помилок

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, фітнес-тренер Аніта Луценко розвінчала топ-5 найбезглуздіших міфів про схуднення.

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