Чому ти не худнеш: дієтолог назвала 10 можливих причин

Коли ви починаєте худнути, тіло починає чинити опір, в самому початку шляху можна втратити велику кількість ваги без особливих зусиль, але в якийсь момент вага може перестати йти зовсім або сильно сповільнитися. Дієтолог Ольга Усенко, яка поділилася азами правильного харчування для новачків, розповіла на сторінці в Instagram, що може бути причиною цього і що ж робити в такій ситуації.

Топ-10 причин, чому ти не худнеш:

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1. АНАЛІЗУЄМО ТІЛЬКИ ВАГУ НА ВАГАХ

Вага це не основний показник і вона може не змінюватися через різні нюанси, але при цьому тіло буде втрачати жир. Наприклад: приріст м'язів - це теж вага, яка замінюється; гормональні коливання і від цього затримка води в організмі; зміни кількості їжі в раціоні. Для об'єктивного розуміння - потрібно вимірювати себе і робити фото в дзеркалі.

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2. НЕМАЄ КОНТРОЛЮ РАЦІОНУ

Поїдання їжі «на око» може не працювати в разі, коли потрібно схуднути.

Найвірніше рішення вести харчовий щоденник або слідувати ПРОПИСАНІЙ ПРОГРАМІ.



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Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀

3. ПЕРЕКІС БЖУ і більшою мірою БІЛКА

Якщо ви недоедаете білка, то є ймовірність того, що ви переїдаєте жиру і вуглеводів. У раціоні має бути 25-30% білка. Це може підвищити метаболізм і може значно зменшити тягу і бажання перекусити. Це частково обумовлено впливом білка на гормони, що регулюють апетит, такі як грелін, наприклад.

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4. ЇСТЕ БІЛЬШЕ КАЛОРІЙ, ніж потрібно

Дуже легко переїсти навіть правильною їжею, хоча багато хто так не думають.

Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀

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5. ЯКІСТЬ ПРОДУКТІВ

Намагайтеся їсти більше продуктів цільних і намагайтеся їсти більше продуктів однокомпонентних.

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6. СИЛОВІ ТРЕНУВАННЯ

Силові тренування запобігають втраті м'язової маси, часто пов'язаної з втратою ваги, і допомагає підтримувати тривалу втрату жиру.



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Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀

7. КАРДІО

Робіть кардіо регулярно. Це допомагає спалювати жир і втрачати вагу на постійній основі.

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8. ПОГАНИЙ СОН

Хороший сон є одним з найбільш важливих факторів для фізичного та психічного здоров'я, а також це важливий фактор для втрати ваги.



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Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀

9. ЧАСТІ ПРИЙОМИ ЇЖІ

У вас повинно бути 3-4 прийому їжі, дробове харчування з 5-6 прийомами їжі може дати надлишок калорій.

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10. П'ЄШ БАГАТО АЛКОГОЛЮ І НЕ П'ЄШ ЧИСТОЇ ВОДИ

Тут все логічно, але іноді ми забуваємо про те, що алкоголь це теж калорії. І забуваємо про те, що алкоголь провокує поїдання більшої кількості їжі.

Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀

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