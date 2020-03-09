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Чому ти не худнеш: дієтолог назвала 10 можливих причин

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Експерт розповіла, що може заважати схуднути і як це виправити

Коли ви починаєте худнути, тіло починає чинити опір, в самому початку шляху можна втратити велику кількість ваги без особливих зусиль, але в якийсь момент вага може перестати йти зовсім або сильно сповільнитися. Дієтолог Ольга Усенко, яка поділилася азами правильного харчування для новачків, розповіла на сторінці в Instagram, що може бути причиною цього і що ж робити в такій ситуації.

Топ-10 причин, чому ти не худнеш:

1. АНАЛІЗУЄМО ТІЛЬКИ ВАГУ НА ВАГАХ

Вага це не основний показник і вона може не змінюватися через різні нюанси, але при цьому тіло буде втрачати жир. Наприклад: приріст м'язів - це теж вага, яка замінюється; гормональні коливання і від цього затримка води в організмі; зміни кількості їжі в раціоні. Для об'єктивного розуміння - потрібно вимірювати себе і робити фото в дзеркалі.

2. НЕМАЄ КОНТРОЛЮ РАЦІОНУ

Поїдання їжі «на око» може не працювати в разі, коли потрібно схуднути.
Найвірніше рішення вести харчовий щоденник або слідувати ПРОПИСАНІЙ ПРОГРАМІ.



Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀

3. ПЕРЕКІС БЖУ і більшою мірою БІЛКА

Якщо ви недоедаете білка, то є ймовірність того, що ви переїдаєте жиру і вуглеводів. У раціоні має бути 25-30% білка. Це може підвищити метаболізм і може значно зменшити тягу і бажання перекусити. Це частково обумовлено впливом білка на гормони, що регулюють апетит, такі як грелін, наприклад.

4. ЇСТЕ БІЛЬШЕ КАЛОРІЙ, ніж потрібно

Дуже легко переїсти навіть правильною їжею, хоча багато хто так не думають.

Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀


5. ЯКІСТЬ ПРОДУКТІВ

Намагайтеся їсти більше продуктів цільних і намагайтеся їсти більше продуктів однокомпонентних.

6. СИЛОВІ ТРЕНУВАННЯ

Силові тренування запобігають втраті м'язової маси, часто пов'язаної з втратою ваги, і допомагає підтримувати тривалу втрату жиру.



Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀

7. КАРДІО

Робіть кардіо регулярно. Це допомагає спалювати жир і втрачати вагу на постійній основі.

8. ПОГАНИЙ СОН

Хороший сон є одним з найбільш важливих факторів для фізичного та психічного здоров'я, а також це важливий фактор для втрати ваги.



Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀

9. ЧАСТІ ПРИЙОМИ ЇЖІ

У вас повинно бути 3-4 прийому їжі, дробове харчування з 5-6 прийомами їжі може дати надлишок калорій.

10. П'ЄШ БАГАТО АЛКОГОЛЮ І НЕ П'ЄШ ЧИСТОЇ ВОДИ

Тут все логічно, але іноді ми забуваємо про те, що алкоголь це теж калорії. І забуваємо про те, що алкоголь провокує поїдання більшої кількості їжі.

Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀

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