Як харчуватися під час застуди, щоб швидше одужати: меню від лікаря-дієтолога

За даними Центру громадського здоров'я, тільки за останній тиждень в Україні близько 200 тисяч людей захворіли на грип та ГРВІ. «Сніданок з 1+1» протягом всього епідемічного періоду стежив за перебігом епідемії в країні та давав поради українцям, як зберегти своє здоров'я. І цього разу разом з постійним експертом «Сніданку з 1+1» - лікарем-дієтологом Наталією Самойленко, в ефірі ранкового шоу розбиралися, як правильно харчуватися і які напої краще вживати під час хвороби, щоб підтримати свою імунну систему.

На переконання українців, під час хвороби допомагають курячий бульйон, цибуля, часник або малиновий чай. Разом з ведучою Нелею Шовкопляс лікар-дієтолог Наталія Самойленко розповіла про їхні корисні властивості та чому їх споживання сприяє одужанню.

Як харчуватися під час застуди, щоб швидше одужати

Бульйон

За словами Наталії Самойленко, бульйон справді корисно вживати під час хвороби. Адже в ньому містяться багато амінокислот, які відіграють важливу роль у побудові імунних клітин. До того ж, він легко засвоюється, дає сили і енергію, необхідну організму для боротьби з хворобою.

Цибуля і часник

Як виявилося, лікувальні властивості цибулі і часнику - це також не міф.

«Цибуля і часник - це супер продукти. В них багато фітонцидів - біологічно активних речовин, які наділені противірусним ефектом. У боротьбі з грипом вони справді ефективні. Їх можна як їсти, так і просто різати скибочками і ставити у кімнаті. Також до цього ж списку варто додати корінь імбиру», - коментує лікар.

Малиновий чай

Як пояснює Самойленко, малиновий чай теж допомагає організму одужати. Особливо, якщо заварювати чай з замороженої в холодильнику ягоди, без цукру.

«Теплі напої дуже швидко засвоюються. А малина, крім того, містить багато Вітаміну С і саліцилової кислоти - це як природній аспірин. Малиновий чай має протизапальний і жарознижуючий ефект, вітаміни, які посилюють імунну систему», - радить Наталя.

Окрім малинового чаю також можна пити відвар шипшини, трав'яні чаї з липою та м’ятою. Загалом, за порадою експерта, під час хвороби потрібно вживати багато теплих напоїв - майже втричі більше, ніж зазвичай.

Як вибрати раціон харчування під час хвороби

Лікар-дієтолог для всіх українців підібрала особливе меню. За її словами, під час хвороби слід вживати тільки легку до засвоєння їжу, насичену вітамінами та клітковиною. Така їжа стимулює засвоєння «хороших бактерій» - пребіотиків.

Сніданок. Зранку краще з’їсти вуглеводи з великою кількістю клітковини. Наприклад, це може бути гречка та варений буряк.

Зранку краще з’їсти вуглеводи з великою кількістю клітковини. Наприклад, це може бути гречка та варений буряк. Обід. Для наступного прийому їжі можна приготувати суп або борщ, а також додати білок.

Для наступного прийому їжі можна приготувати суп або борщ, а також додати білок. Вечеря повинна легкою. Це можуть бути овочі у термообробці та варені яйця.

«А між всіма прийомами їжі ми п’ємо багато теплих напоїв - трав'яні чаї, малину або відвар шипшини. А дітям можна давати компот або узвар. Це теж прискорить одужання», - уточнює дієтолог.

У той час слід утриматись від вживання важкої та смаженої їжі (ковбаса, консерви, сосиски, котлети та м’ясо).

Крім того, Наталія Самойленко звернула увагу, що навіть при правильному раціоні харчування не треба займатися самолікуванням, а одразу звертатися до лікаря при перших симптомах. Адже грип має ряд важких ускладнень, які можуть призвести до непередбачуваних наслідків.