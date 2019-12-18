Не перестарайся: дієтолог розповіла, чим загрожує швидке схуднення

Дівчата нерідко хочуть схуднути максимально швидко - наприклад, перед якимось важливим заходом. Чи це можливо? Дієтолог-нутриціолог Надія Пахирко, яка раніше розповіла, як худнути під час сну, на своїй сторінці в Instagram відповіла на це питання і предостерела від зайвої старанності при зниженні ваги.

За словами експерта, це можливо, але не дивуйтеся, що зовнішній вигляд буде жахливий - обвисла шкіра, худі ноги і руки і живіт, який нікуди не дівся.

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У печінки є свої ресурси і спалити більше 100 гр. жиру на добу для неї вкрай складно.

Пам'ятайте, що 1 грам жиру дає нам 9 ккал, а 100 гр. жиру - це 900 ккал. Для того, щоб схуднути ЖИРОМ на 100 гр., потрібно спалити зайві 900 ккал. Частина цих калорій може бути недоїдена, а частина спалена за рахунок фізнавантаження.

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Припустимо, що ваш безпечний дефіцит калорій склав 500 ккал. 500/9=55,5 гр жиру в день організм бере з ваших запасів. Разом за 7 днів 55,5*7=400 гр жиру. І все!

Додаємо тренування і рух! Якщо ви ще 500 ккал приберете тренуваннями, то ще спалимо 400 гр жиру. В результаті при дефіциті в 500 ккал і щоденному непоганому фізнавантаженню, ми спалимо не більше 800 гр за тиждень чистого жиру.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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Якщо ви з'їдаєте норму білка, то запаси дістануться з жиру, якщо ні — за рахунок м'язів. Хочете худнути швидко і ставите великий дефіцит калорій і не стежите за білком, то попрощайтеся з м'язами і з обміном речовин своїм теж прощайтеся.

Худнути м'язами нерозумно, бо жир залишається на місці, а апетитні форми вашого тіла перетворюються в обвислі ганчірки. І потім не кажіть, що ви набираєте від запаху цукерок, а вага стоїть на місці, щоб ви не робили.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Пам'ятаємо про головні моменти жироспалювання:

1. Здоровий брак калорій з їжею - не більше 20%.

2. Правильне співвідношення білків, жирів і вуглеводів у раціоні - 30/30/40.

3. Рух і висока фізична активність.

Норма води і дотримання режиму дня теж відіграють важливу роль.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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