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Відмова від солодкого: дієтолог розвінчала популярні міфи про цукор

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Експерт розкрила правду про зв'язок схуднення та солодощів

Діткам на новорічні свята подарували солодкі подарунки, та і вам цукерок перепало? Ну як тут втриматися і не наїстися солодощів! Навколо цукру і вживання солодкого ходить багато міфів, і часто вони заважають нам чинити правильно. Дієтолог-нутриціолог Надія Пахирко, яка раніше розвінчала основні міфи про харчування за новорічним столом, на своїй сторінці в Instagram розглянула найпопулярніші з них і розкрила, як йдуть справи насправді.

Міфи про цукор:

МІФ 1. Якщо хочеш схуднути, солодке їсти не можна.

РЕАЛЬНІСТЬ. Ми набираємо зайву вагу не від солодкого або жирного, а від їх надлишку. Зайва енергія відкладається в запас - так влаштовано природою. У раціоні допускається 10% простих вуглеводів на добу. Використовуйте їх правильно!


МІФ 2. Краще їсти коричневий цукор, так швидше схуднеш.

РЕАЛЬНІСТЬ. В коричневому цукрі є патока, яка містить деякі корисні речовини. Але по калорійності він нічим не відрізняється від білого. І схуднути вам ніяк не допоможе.

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀


МІФ 3. Цукрозамінники - це хімія, яка садить печінку.

РЕАЛЬНІСТЬ. Штучні цукрозамінники вже сягають глибоко в минуле. Від деяких з них, дійсно, є побічні ефекти. Але наука швидко йде вперед. Відкриті натуральні безпечні для здоров'я цукрозамінники. Деякі з яких ще й корисні для нашого організму. Наприклад, стевія і ряд інших.

МІФ 4. Солодке можна їсти скільки хочеш, головне вранці.

РЕАЛЬНІСТЬ. Якщо на сніданок їсти тільки прості вуглеводи, то рівень цукру швидко зростає. Це призводить до викиду жиростворювального гормону інсуліну, який швидко складує всі калорії на вашій талії. У крові різко знижується рівень глюкози і організм вимагає його заповнення - змушує вас знову з'їсти солоденьке або борошняне. Контролювати апетит стає неймовірно складно!


Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

Якщо ви хочете з'їсти солодке вранці, обов'язково поєднуйте вуглеводи з правильними жирами і білками. Наприклад, сир з гірким шоколадом і фруктами.

Повна відмова від солодкого приведе до зривів і проблем зі здоров'ям. Необхідно розбиратися в продуктах, навчитися смачно і правильно готувати і тоді ви отримаєте кращий результат.

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Раніше ми публікували прості правила здорового харчування, яких може дотримуватися кожен, від дієтолога Ольги Усенко.

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