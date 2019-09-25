Як залишатися стрункою: 7 принципів, які вбережуть фігуру після схуднення

Правильне харчування — це не короткострокові обмеження в їжі, а справжня філософія життя, коли ти розумієш, як продукти впливають на організм і свідомо обираєш для себе найкраще — те, що призведе до здоров'я. Дієтолог Наталія Самойленко розповіла на своїй сторінці в Instagram, як не набрати вагу знову після того, як ви нарешті її скинули. До речі, раніше вона поділилася правилами здорового раціону для стрункості й енергійності.

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Експерт перерахувала 7 принципів, які вбережуть вашу фігуру після того, як ви вже схудли і допоможуть завжди залишатися стрункою.

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1. Помірність.

Не переїдайте і слідкуйте за розмірами порцій, особливо фруктів і солодкого. Шматочок торта не завдасть такої вже великого шкоди, якщо ви знаєте, коли, в яких кількостях і з якими продуктами його поєднувати.

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2. Пийте воду.

Вода впливає на швидкість обмінних процесів, в тому числі і на процеси схуднення. 30 мл на 1 кг ідеальної маси тіла = стільки води вам потрібно випити за день.



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Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

3. Пам'ятайте про правило екватора.

Після 15:00 метаболізм вуглеводів в організмі сповільнюється, з цієї причини вуглеводи краще вмістити в першу половину дня. Після 15:00 намагайтеся не їсти солодке і борошняне, каші і пасту, крохмалисті овочі, а також продукти, що підвищують інсулін: молоко і сирники, червоне м'ясо.

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4. Пам'ятаємо про феномен сумо.

Якщо до екватора (15:00) ми маємо більше прийомів їжі, ніж після — вага буде падати. Якщо навпаки - зростати.

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Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

5. Не пропускайте обід і сніданок.

Сніданок і обід — стратегічно важливі прийоми їжі. Пропускаючи їх, ми сповільнюємо метаболізм і прирікаємо організм на голод у першій половині дня. Він обов'язково надолужить згаяне ввечері і попросить на вечерю найшкідливішу їжу.

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6. Будьте обережними з солодким.

Вашому організму 200-250 г фруктів, 20-30 г сухофруктів або 20-30 г чорного шоколаду в першій половині дня буде цілком достатньо. Пам'ятайте, що надмірне вживання десертів і фруктів буде сприяти набору ваги.



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Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

7. Замість латте і капучіно — чорна кава.

Організм сприймає каву з молоком, як окремий прийом їжі. Дуже шкідливі для фігури солодкі сиропи або вершки. У хіт-параді "рідкі калорії" також пакетовані соки, молоко і солодкі газовані напої.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Нагадаємо, що дієтолог Світлана Конакова розповіла про правила ідеального сніданку.