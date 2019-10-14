Як залишатися стрункою після схуднення: експерт озвучила важливі моменти

Нерідко після схуднення з таким трудом скинуті кілограми знову повертаються іноді навіть більше, ніж до початку схуднення. Як же цього уникнути і залишитися стрункою? Про це розповіла фітнес-тренер і експерт по схудненню Марина Вєлєва на своїй сторінці в Instagram.

Вона озвучила важливі моменти, які варто враховувати, щоб залишатися стрункою і не поправлятися.

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Пити достатньо води (30мл/кг ваги)

Вода впливає на швидкість обмінних процесів, в тому числі і на процеси схуднення.

Помірність у їжі, особливо стосується солодкого

Тортик періодично можна, важливо скільки, коли і з чим його їсти.

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Не пропускайте сніданок і обід

Це стратегічно важливі прийоми їжі, і поруская їх, організм приречений на голод в першій половині дня. А все що не доїв вдень, обов'язково захочеться з'їсти ввечері.

Пам'ятайте про рідкі калорії

Кави з молоком, солодкі напої, компоти і морси, фреші...

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Після 16:00 метаболізм вуглеводів сповільнюється, тому намагайтеся не їсти солодке, борошняне, фрукти, крохмалисті овочі, а також продукти підвищують інсулін: наприклад, сирники і молоко.

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Нагадаємо, дієтолог Наталія Кошкіна поділилася порадами, як ефективно худнути в повсякденному житті.

Раніше експерт по правильному харчуванню Катя Медушкина дала поради, як уникнути почуття голоду під час схуднення.