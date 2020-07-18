Обруч не працює: експерт розповіла, що дійсно допоможе прибрати живіт

Випираючий живіт видно з усіх сторін, в будь-якому одязі. Особливо зараз влітку, коли він зовсім ні до чого. Він не дозволяє носити красиві речі, забирає впевненість, не дає можливості повноцінно насолодитися такою короткою і бажаною погодою. Нутриціолог Надія Пахирко розповіла на своїй сторінці в Instagram, як від нього позбавитися, а також підкреслила, які популярні методи насправді не працюють.

Наприклад, як робити не треба:

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Живіт потрібно було прибрати ще вчора, часу мало. В самий раз вдатися до заходів, які дають швидкі результати. Почну качати прес 100 разів вранці і 100 раз ввечері, плюс вакуум живота і готово. Що не зробиш заради краси. Можна і постаратися.

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А взагалі потрібно гарненько пропотіти - потієш значить худнеш! Обернуся харчовою плівкою або одягну пояс з собачої шерсті і буду бігати, стрибати або в цьому вбранні буду качати прес.

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Ще можна купити обруч. Нічого складного. У школі пам'ятається я непогано крутила його. 100 разів вранці і 100 раз ввечері і живіт розтане на очах.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

І ось ми потіємо, качаємо, крутимо, а живіт нікуди не йде! Ці методи марні.

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Доведеться посидіти на дієті. Знайшла відмінну: до -8-10 кг за місяць. Всього місяць мук і живота як не бувало. Але постійні зриви не дають дійти до кінця. Хочеться смачненького і взагалі жерти хочеться. Не моє це - схуднення. Буду з животом значить ходити. Це тільки для тих, у кого залізна воля.

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Як же перемогти живіт?

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Живіт - це скупчення жиру, всі це знають. В запаси йдуть невитрачені калорії з їжі, навіть з самої правильної. З'їли зайве, отримаєте запас. А щоб організму довелося піти у прикомірок за заначкою на чорний день, потрібно перестати давати зайві калорії.

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Чому не працюють перераховані вище способи:

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Качаємо прес! Добре для тренування м'язів живота. Але якщо ви їсте калорій, більше ніж витратили - жир залишиться при вас.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Обгортання, собачий пояс - посилене потовиділення ніяк не допоможуть прибрати живіт. Піт - це втрата рідини - тіло захищає органи від перегріву. Ви втратите запаси рідини і отримаєте набряки. Але живіт залишиться на місці.

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Від обруча і корсета можна отримати лише синці та деформацію внутрішніх органів.

Нікуди жир не дінеться, якщо організму не створити умови нестачі енергії. З дієтами схуднути можливо! Адже коли їж мало - створюється дефіцит калорій.

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Але чому вага йде, а живіт ні? Чому йдуть зриви?

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А тому, що дефіцит настільки великий, що організм страждає, і голод не дає дійти до кінця. Велика частина схуднення йде не жиром, а м'язами. Замість живота ми втрачаємо пружність і сповільнюємо собі метаболізм.

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ЩО ДОПОМОЖЕ ПРИБРАТИ ЖИВІТ 100%:

Рахуємокалорії за свої показниками. Не більше 20% ставимо дефіцит.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Стежимо за балансом білків, жирів і вуглеводів у співвідношенні 30/30/40. Тоді не буде голоду і зривів, втрати м'язової маси.

Тренування повинні бути комплексні - на всі групи м'язів, а не тільки на прес. Так витрачається більше калорій і поліпшується метаболізм.

Нагадаємо, Настя Каменських поділилася тренуванням для стрункого і підтягнутого тіла.