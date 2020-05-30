Чи потрібно рахувати калорії, щоб схуднути: детальна відповідь дієтолога

Чи треба рахувати калорії, щоб домогтися схуднення? Це питання актуальне для багатьох жінок, у яких немає часу, можливості або бажання регулярно вести детальні підрахунки. Дієтолог Ольга Безугла дала на нього детальну відповідь на своїй сторінці в Instagram - на її думку, цілком можливо скинути вагу і не рахуючи калорії.

Чому словосполучення «низьковуглеводний» прирівнялось знаменнику «КОРИСНИЙ»? Враховуючи, що це досить популярний тренд правильного харчування, важливо розуміти, що починаючи з другої половини 20 сторіччя в багатьох країнах в цілому спостерігається зниження калорійності їжі на 30-35%, при цьому показники ожиріння збільшуються на 400%.

Тому не все так однозначно, і насправді знайти стрункість можна НЕ РАХУЮЧИ калорії (якщо ви не на певному типі харчування, наприклад кето-дієті).

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Пропоную розібрати топ причин, чому можливо отримати збалансований раціон і знайти стрункість без підрахунку калорій.

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1. Важливо розуміти, що ключову роль відіграє не кількість, а якість продукту. Так, нутрицевтична щільність продукту дуже важлива і нам важливо розуміти, що не всі калорії однакові. Наприклад, значної різниці у вмісті калорій між смаженою куркою і стейком лосося немає. Але, зробивши вибір на користь лосося, організм отримає більше білка і корисного жиру, необхідного для нашого організму, і здатного принести йому значну користь. Варто відзначити, що вживання високобілкової їжі, в даному випадку, забезпечить відчуття ситості на тривалий період. За умови заміни процес смаження на приготування страви в духовці або на пару, рафіновані та хімічні речовини автоматично виключаються з раціону.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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2. Другою причиною для відмови від підрахунку калорій є той факт, що процес заподіює психологічний дискомфорт групі людей з наміром скинути вагу. Надмірна зацикленість над кількістю зазвичай призводить до формування розладу харчової поведінки.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

3. Робимо висновок, що завжди варто слухати свій організм і піклуватися про нього, віддаючи перевагу здоровим продуктам і опускаючи важливі цифри калорійності раціону. Підтверджено дослідженнями, що ефективність низькокалорійних дієт набагато нижче висококалорійних (LCHF).

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