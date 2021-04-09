Нутриціолог назвала один засіб з аптеки для густого та довгого волосся

Красиве довге густе волосся напряму пов'язане з хорошим відпочинком, відсутністю стресу і запалень в організмі.
Про це розповіла доктор Валентина Скороход в своєму мікроблозі в Instagram.
"Як пов'язані сон, естрогени і глід з ростом волосся? Ви знали, що саме уві сні мелатонін знижує рівень тестостерону та естрогену локально в шкірі? Чому нас цікавить антиестрогенної дії мелатоніну? Тестостерон і естроген в рівній мірі гальмують ріст волосся», - розповіла лікар.
При цьому, додала вона, тестостерон в плазмі може відповідати нормальному рівню, але волосяні фолікули можуть бути чутливими і до естрогену в концентрації, набагато меншою, ніж рівень в плазмі.
"Показано: шкіра має свою власну потужну нейроендокринну систему. Тому зміни метаболізму і секреції гормонів у шкірі є однією з основних причин випадіння волосся", - написала Скороход.
"Фактори, що впливають на локальний метаболізм естрогенів: генетика, сон, вітамін D, запалення, інсулін та інше", - написала Скороход.
Мінімум, який радить лікар: лягати спати до 12:00 ночі, виключити, по можливості, з життя стрес, нормалізувати вагу і інсулін (в цьому допоможуть здоровий раціон, здача аналізів і консультація з фахівцем з їх розшифрування) і протизапальні добавки, як місцево, так і перорально.
"Одна з найпотужніших добавок, описана в монографії ВОЗ: екстракт глоду. Вона містить флавоноїди, каротин, кверцетин, гіперозид, вітексин, кавову і хлорогенову кислоти, дубильні речовини, тритерпенові сапоніни (урсолова і олеанолова кислота), жирне масло, бета-ситостерин, холін і ацетилхолін, триметиламін... Таким чином, це ідеальний готовий комплекс-стимулятор для росту волосся», - порадила Скороход засіб, нагадавши, що перед вживанням добавок варто порадитися з лікарем.
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