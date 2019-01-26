Ну чому я не худну?" дієтолог назвала підступні звички, які заважають скинути вагу

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Здавалося, ви робите все, щоб скинути вагу, але всі спроби марні

Відомий український дієтолог Альбіна Комісарова розповіла, чому часто буває складно скинути вагу. Виявилося, що цьому заважає ряд шкідливих звичок, на які ми часто не звертаємо уваги. Про це вона написала у своєму Instagram.

Доктор Комісарова пише, що знайти ту саму причину - це справжнє мистецтво. Вона описала п'ять основних помилок, які можуть перешкодити нам віднайти ідеальну форму.

"Їм салатики". Салати і овочі це, звичайно, добре, пише дієтолог, вони містять багато клітковини, насичують. Але салат салату - різнь. Приміром, "Цезар" містить 400 ккал, а кількість жирів у ньому близько 30 грам. Важливо звертати увагу на те, з чого складається заправка, просити її окремо і регулювати кількість споживання.

Салати і овочі це, звичайно, добре, пише дієтолог, вони містять багато клітковини, насичують. Але салат салату - різнь. Приміром, "Цезар" містить 400 ккал, а кількість жирів у ньому близько 30 грам. Важливо звертати увагу на те, з чого складається заправка, просити її окремо і регулювати кількість споживання. Заміна "шкідливої" їжі на "здорову і чисту" . Комісарова наводить простий приклад: ось ви снідали бутербродом з маслом і сиром і отримували 200 калорій за раз, а тепер ви вирішили їсти "чисто і правильно" і зробили собі тарілку граноли з йогуртом і фруктами, і вийшло 400 ккал. Важливо пам'ятати, що так звані здорові продукти часто містять багато цукру і жирів.

. Комісарова наводить простий приклад: ось ви снідали бутербродом з маслом і сиром і отримували 200 калорій за раз, а тепер ви вирішили їсти "чисто і правильно" і зробили собі тарілку граноли з йогуртом і фруктами, і вийшло 400 ккал. Важливо пам'ятати, що так звані здорові продукти часто містять багато цукру і жирів. Відмова від цукру і перехід на натуральне. Мед, нектар агави, кленовий сироп, все це містить стільки ж калорій, як і цукор, і несе мінімальну користь. Не варто думати, що можна об'їдатися солодким, навіть якщо там немає цукру в чистому вигляді. Необхідно скоротити кількість доданого цукру до допустимої норми: 5-10% від раціону, - радить дієтолог.

Мед, нектар агави, кленовий сироп, все це містить стільки ж калорій, як і цукор, і несе мінімальну користь. Не варто думати, що можна об'їдатися солодким, навіть якщо там немає цукру в чистому вигляді. Необхідно скоротити кількість доданого цукру до допустимої норми: 5-10% від раціону, - радить дієтолог. Культ фруктів. Фрукти - це корисно і смачно, і не потрібно скорочувати їх споживання. Але смузі, соки, десерти на основі соків містять багато швидких вуглеводів. Їжте фрукти цілком.

Фрукти - це корисно і смачно, і не потрібно скорочувати їх споживання. Але смузі, соки, десерти на основі соків містять багато швидких вуглеводів. Їжте фрукти цілком. Напої. Латте, гласе, фраппе, алкоголь, лимонад, солодкі газовані напої - все це часто містить багато калорій і цукру. Постарайтеся максимально знизити кількість їх споживання.

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