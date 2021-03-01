Ніжна Лілія Ребрик замилувала весняними фото: не питайте мене про хворобу

На знімках Лілія з яскравим макіяжем і у легкій сукні позує на фоні квітів. Посмішка не сходить з її уст.

"Весна... Друзі! Не питайте мене про симптоми хвороби і курс лікування, призначений мені моїм лікарем. Я переконана, що все - дуже індивідуально, тому будь-яка порада у боротьбі з цією мало вивченою хворобою може нашкодити!" - написала ведуча.

"Каюся, але я також не буду вести "щоденник своєї хвороби", хоча це і популярно зараз, бо, якщо чесно, поки що почуваюся все ж не дуже і ця ситуація аж ніяк не додає мені оптимізму! Але тим не менше духом я, звісно, не падаю! До того ж - хай і поки що тільки на календарі, але все ж сьогодні вже перший день весни. Що може бути краще за усвідомлення цього?!" - додала Ребрик і поцікавилася у підписників, які плани у них на цю весну.

Лілія Ребрик поділилася весняними фото (фото: instagram.com/liliia.rebrik)