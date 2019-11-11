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Неймовірно сексуальна: Хайді Клум показала спокусливу фігуру на пікантних фото з юності

Lite » Краса 11.11.2019 - 21:26
Неймовірно сексуальна: Хайді Клум показала спокусливу фігуру на пікантних фото з юності
Хайді Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

Модель показала, як виглядала в 20

Хайді Клум у свої 46 виглядає молодою і привабливою. Модель володіє завидними формами і підтягнутою фігурою, а тому не пропускає нагоди продемонструвати це всьому світу. Вона знімає зухвалі відео разом зі своїм чоловіком, бере участь у відвертих фотосесіях і, треба відзначити, виглядає не менш енергійною, що її 30-річний чоловік. А ще – не гірше, ніж було 26 років тому, що доводять останні пости на її сторінці в Insаtagram.

Неймовірно сексуальна: Хайді Клум показала спокусливу фігуру на пікантних фото з юностіНеймовірно сексуальна: Хайді Клум показала спокусливу фігуру на пікантних фото з юностіХайді в 20 років (фото: instagram.com/heidiklum)

Хайді опублікувала кілька сексуальних кадрів, зроблених, коли майбутній зірці було всього 20 років. Знаменита німецька модель позує напівоголеною в білому кроп-топі, що наполовину оголив її апетитні груди, а також джинсах з екстремально низькою посадкою, які повністю відкривають живіт супермоделі. Додатково до всього Хайді спокусливо облизує губи, дивлячись у камеру заклично і зухвало.

На другому фото вона приміряла чорний топ і шорти, що демонструють голі сідниці знаменитої нині красуні. Вона стоїть впівоберта, виглядаючи з-за плеча і обіймаючи себе за талію. «Мої 20», – написала Клум, також акцентуючи увагу на своїй зачісці і платиновому блонді.

Неймовірно сексуальна: Хайді Клум показала спокусливу фігуру на пікантних фото з юностіВ юності модель любила "гарячі" зйомки (фото: instagram.com/heidiklum)

Незважаючи на те що фоловери звикли до гарячих фото Хайді, ці кадри побили всі рекорди по захопленим коментарям. «Гаряче», «чудова», «вау», «неймовірно сексуальна», – не втомлюються писати вони. Також багато відзначили, що зараз вона виглядає нітрохи не гірше, а навіть краще.

Неймовірно сексуальна: Хайді Клум показала спокусливу фігуру на пікантних фото з юностіВтім, зараз теж (фото: instagram.com/heidiklum)

Нагадаємо, нещодавно Хайді захопила мережу черговим провокаційним відео, де показала форми у відвертому купальнику.

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