"Не їж!" Дієтолог розповіла про небезпечні продукти при зайвій вазі

Фахівець з правильного харчування Катя Медушкина розповіла, що якщо про головних "ворогів" талії і стегон всі знають, напевно, і говорити про очевидні речі, якто-то мучне і солодке, навіть не варто - з ними все зрозуміло: ані зниження ваги, ані здоров'ю вони не сприяють і з меню їх краще виключити зовсім. То про продукти, які видають себе за правильне і навіть дієтичне харчування, але насправді ним не є, багато хто не здогадується.

Наприклад, фітнес-батончики, які від фітнесу так само далекі, як і від здорового харчування, через величезній вмісту простих вуглеводів.

Такими ж "підступними" є і фруктові йогурти, які так привабливо і "здорОво" виглядають. А насправді в них така кількість цукру, що денну норму з лишком перекриває один стаканчик. І це не кажучи вже про решту складу з консервантами, барвниками і іншими, м'яко кажучи, не корисними інгредієнтами.

Фото: (unsplash.com)

Є ще продукти, які ми вважаємо нешкідливими або корисними. А найчастіше просто не помічаємо і не замислюємося, як вони впливають на наш вагу. Візьмемо, приміром, звичайне насіння. Хто любить полузгать під сериальчик або на дачі вечерком – зізнавайтесь. Це ж не їжа, так, руки зайняти! А між тим, в 100 грамах насіння соняшнику 578 ккал! І майже 53% з них – жири. І якщо ви за вечір із задоволенням під розмови "налузгали" стандартну упаковку насіння в 200 грамів - то 2/3 вашої добової калорійності і практично повна добова норма жирів вже у вас всередині. А ви ж, на вашу думку, навіть нічого не з'їли!

Фото: (unsplash.com)

Так само, варто відзначити, що дієтолог назвала поради, яким не варто вірити. Вона розвінчала "міфи", які стали останнім часом дуже популярними.

А так само, спеціаліст по правильному харчуванню назвала страхітливу статистику при схудненні, на думку експерта - 85% дівчат худнуть неправильно. Вона так само підказала, як це робити грамотно і без шкоди для здоров'я.

Крім того, дієтолог склала цілий список необхідних порад з правильного харчування, які допоможуть схуднути і надалі не набрати вагу назад.