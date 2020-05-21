З чого почати схуднення: корисний чек-лист по виходу з карантину від нутриціолога

Карантин вибив багатьох з колії - від невизначеності і страху перед майбутнім рука так і тягнулася за антистресовими смаколиками. Від надлишку вільного часу ми дивимося серіали вприкуску з чіпсами або солодощами, в підсумку - готуємо більше і їмо частіше. Рухаємося менше, їмо більше! І не дивно, що вага зростає. Дієтолог-нутриціолог Надія Пахирко, яка раніше розписала правильний режим дня для схуднення, поділилася у своєму Instagram чек-листом для тих, хто хоче вийти з карантину схудлим.

Експерт підготувала список найбільш важливих речей, з яких потрібно починати вихід з карантинного жора.

1. Почніть пити водичку не менше 1,5 літрів. А ще краще 30 мл на 1 кг ваги.

2. Почніть снідати під час - протягом години після пробудження, щоб цукор не падав і тяга до солодкого вас не мучила.

3. Снідайте збалансовано, без простих вуглеводів.

Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Не допускайте тривалих перерв між прийомами їжі, так ви ризикуєте накопичити сильний голод і знову зірватися. Їжте кожні 3-4 години.

5. Не забувайте про полудник, щоб запобігти вечірньому жору.

6. Вечерю не пропускайте. Організму потрібна енергія і ввечері, інакше вас здолає вечірній жор. В ідеалі вечеря має бути за 3-4 години до сну.

7. Лягаємо спати вчасно до 23.00. Спіть не менше 7 годин.

Ілюстративне фото (pexels.com)

8. Скачайте лічильник калорій і вносьте туди все, що ви з'їли, стежте, щоб ви не виходили за рамки своїх калорій. Так ви точно будете худнути.

9. Готуємо їжу заздалегідь з вечора і беремо з собою, якщо ви вже вийшли на роботу.

10. Більше рухайтеся - танцюйте, ходіть, робіть зарядку.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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