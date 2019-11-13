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З чого почати схуднення: міфи і правда від нутриціолога

Lite » Краса 13.11.2019 - 15:29
З чого почати схуднення: міфи і правда від нутриціолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт склала корисний чек-лист для бажаючих схуднути

Хочете схуднути, але не знаєте, з чого почати, щоб зробити все правильно? Дієтолог-нутриціолог Надія Пахирко, яка раніше розкрила формулу плоского живота, на своїй сторінці в Instagram опублікувала корисний чек-лист, в якому зібрала всі важливі моменти у вигляді міфів та правди.

Так що перевіряйте себе і виправляйте помилки, якщо такі є.

МІФ. Пити тільки коли хочеться, потрібно слухати своє тіло.

ПРАВДА. Без води схуднення неможливо. Вода допомагає організму виводити зайвий жир і токсини, які утворюються в процесі розщеплення жирів і уповільнюють обмін речовин. Нестача води при зниженні ваги сповільнить швидкість розставання з жиром.

З чого почати схуднення: міфи і правда від нутриціолога

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

МІФ. Щоб схуднути, треба рахувати тільки калорії.

ПРАВДА. Для якісного зниження ваги недостатньо просто рахувати калорії, необхідно стежити за балансом білків, жирів і вуглеводів. Це нескладно зробити за допомогою програми в телефоні.

МІФ. Щоб схуднути, потрібно знати, коли і що з'їсти, щоб не пішло в жир. На кшталт вуглеводи можна до обіду, начебто треба відмовитися від молочки, вона заважає худнути, а ще після шостої начебто теж не можна і інше.

ПРАВДА. Забудьте про всі ці заморочки. У ЖИР підуть не вуглеводи, не жири, а тільки зайві калорії, які ви не витратили протягом дня.

З чого почати схуднення: міфи і правда від нутриціолога

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀


МІФ. Головне - з'їсти свою норму калорій протягом дня, режим не важливий.

ПРАВДА. Якщо ви допустите великий проміжок між примами їжі, виникне сильне почуття голоду, з яким впоратися буде вкрай складно і станеться зрив. Приймати їжу рекомендується кожні 3-4 години.

МІФ. Потрібно багато тренуватися, щоб схуднути.

ПРАВДА. Для схуднення важливий дефіцит калорій і схуднути можна без тренувань. Тренування важливі для якості вашого тіла: щоб м'язи були в тонусі, а тіло-підтягнутим і пружним.

З чого почати схуднення: міфи і правда від нутриціолога
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀⠀

Ну і останнє, без міфу — лягайте вчасно спати, спіть не менше 7 годин. Тоді ваш організм буде добре відновлюватися, не буде гормональних збоїв, зменшаться набряки, додасться сил і енергії, знизиться дратівливість.

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