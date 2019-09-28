Як почати більше рухатися: ефективні поради для схуднення

Всі знають, що для схуднення потрібно якомога більше рухатися. Але як же додати активність у своє життя, якщо зовсім немає зайвого часу і ви не любите спорт? Про це розповіла на своїй сторінці в Instagram лікар-дієтолог Анна Орєхова, яка раніше розкрила, що варто зробити перед сном, щоб вранці відчувати себе чудово.

Топ-6 звичок, які допоможуть рухатися більше:

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Самостійно готувати і красиво сервірувати стіл. Це не тільки активність під час готування, але так само і красиві стіл з вечерею/обідом/сніданком, який буде приносити відчуття насичення, а так само справжнє задоволення від гарно накритого столу.

Любите довго поговорити по телефону з подругою/сім'єю і тд? Любіть і ходити під час розмови. Плюс до зайвої активності за день нам точно забезпечений.

Вибирати сходи замість ліфта. Ну тут все просто) Спуск і підйом, вранці і ввечері, а вже непогано.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Шопінг, так, смішно і не економно, але правда працює). Можна вважати не тільки довгий вибір нової сукні/сумки/взуття (дівчата зрозуміють), але й звичайний похід за продуктами. Я навіть в магазині поруч з будинком люблю походити довше і читати склад всього, може старію.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Кататися на велосипеді. Не зовсім актуально перед настанням осені, але все ж вересень не буде надто холодним, а ще можна запланувати на вихідні прогулянку на велосипедах. Чудовий активний відпочинок.

Ілюстративне фото (pexels.com)

І супер-спосіб: завести собаку. Не тільки дисциплінує, але так само змушує більше ходити, активно бігати і грати з собакою. Особливо перший час, вже повірте. Складно і вимагає відповідальності, так, але радість і взаємна любов кожен день вам забезпечена.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, дієтолог Наталія Кошкіна розповіла, як ефективно худнути в повсякденному житті.