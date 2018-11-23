Як не набрати вагу взимку: поради дієтолога

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Слід дотримуватися дробового харчування

Лікар-дієтолог Вікторія Савицька розповіла, як слід харчуватися взимку, щоб не набрати зайву вагу. За її словами, слід дотримуватися дробового харчування, пише "Медикфорум".

Його базова умова - часте вживання їжі протягом дня невеликими порціями. Цей метод забезпечує постійну ситість і швидкий метаболізм, що допомагає не поправлятися.



За словами фахівця, їжа, що з'їдається невеликими порціями і в правильному поєднанні, швидше засвоюється і не навантажує органи ШКТ, печінку. Причому такий варіант харчування спонукає травну систему постійно працювати, що допомагає прискорювати метаболізм і не набирати вагу.



Дієтолог порадила взимку вживати їжу дрібно кожні 2-3-4 години.



"Краще харчуватися часто і потроху, ніж 2 рази в день, з'їдаючи перше, друге, салат, десерт і компот. Перетравлювати відразу багато всього буде складно, стало бути, - щось неодмінно осяде на талії", - поділилася своєю думкою Савицька.

Сніданок



Лікар порекомендувала після пробудження першим ділом випивати склянку чистої води. Через півгодини після цього можна випити кави і приступити до сніданку. На сніданок експерт вважає корисним зварити яйця або приготувати яєчню з тостом із цільнозернового хліба або двома шматочками сиру. Через дві години після сніданку можна випити чашку чаю з крекером або вівсяним печивом, або з'їсти улюблений фрукт.

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Обід

Пообідати можна через дві-три години. Через дві-три години після обіду не забороняється перекусити – наприклад, фруктовим салатом, чаєм з сухофруктами, жменею горіхів.

Вечеря

Вечеряти експерт радить не пізніше, ніж за три години до сну.

За словами експерта, обід в холодний сезон обов'язково повинен бути гарячим. На вечерю краще віддати перевагу рослинній їжі або нежирному йогурту або сиру – м'ясо або рибу слід з'їдати вдень.

Фото: pixabay.com

Нагадаємо, включення певних продуктів харчування в раціон в зимовий період допоможе зберегти здоров'я і хороше самопочуття. Вони допоможуть організму адаптуватися до погодних умов, що є для нього серйозним стресом. Дієтолог розповіла, які продукти слід налягати взимку.

Зазначимо, що дієтолог розповіла, чому не можна виключати макарони з раціону. Фус стверджує, що при спробах нормалізувати вагу, люди виключають макарони зі свого раціону. Хоча, насправді, є макарони, які не відносяться до розряду "шкідливого мучного". Макарони з твердих сортів багаті клітковиною і рослинним білком, містять вітаміни, мінерали і є джерелом складних вуглеводів. Крім того, практично не містять жирів.

Ми також повідомляли, що експерти розповіли, чим "заїдати" стрес корисно. Люди, які вживають в їжу овочі по макисмуму, значно менше схильні до стресів, ніж ті, хто їсть овочі мало або не їсть зовсім. В цілому, від трьох до чотирьох порцій овочів в день знижують рівень стресу на 12% більше, ніж всього одна порція чи ні однієї.

Відео: РБК-Україна