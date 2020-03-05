Як не набрати вагу під час посту: збалансоване меню від лікаря-дієтолога

До початку Великого Посту в ефірі “Сніданку з 1+1” стартував спецпроект з лікарем-дієтологом Наталією Самойленко. Протягом наступних 7 тижнів, щовівторка, постійний експерт ранкового шоу розповідатиме глядачам, як постувати правильно і з користю для організму, та що їсти, щоб не набрати зайвої ваги.

Великий Пост триватиме 48 днів. Як зазначила ведуча “Сніданку з 1+1” Неля Шовкопляс, багато українців розглядають цей період як час очищення та відновлення організму, а також можливість скинути кілька зайвих кілограм після зими.

За порадою лікаря-дієтолога, підготувати свій організм до початку посту краще завчасно. Наприклад, почати плавно виключати із раціону м’ясо за тиждень до посту.

“Під час посту забороняється виживати продукти тваринного походження - а це основа раціону українців. Від м’яса, яєць та молочних продуктів доведеться відмовитись на 7 тижнів. І для того, щоб організм не тільки не постраждав від цього, але і отримав користь, треба навчитися правильно балансувати рослинні продукти, поєднувати їх між собою і структурувати свій раціон. За допомогою сезонних овочів, фруктів, бобів та горіхів ми збагатимо своє меню мікроелементами та вітамінами”, - розповіла Наталія Самойленко.

Як збалансувати свій раціон

Під час посту слід вживати багато клітковини, яка міститься у всіх овочах. Крім того, коли ми відмовляємось від м'яса, організм недоотримує заліза. Природні джерела заліза - це буряк, гречка, яблука, гарбуз та грецькі горіхи. А звичні солодощі - цукерки, молочний шоколад та печиво можна замінити пісними продуктами - халвою, сухофруктами, медом чи мармеладом.

Як не набрати зайву вагу під час посту

За словами Наталії Самойленко, пісний раціон менш калорійний і ситний, тому дуже часто хочеться з’їсти більше вуглеводів - хліба, булочок або макаронів. Якщо не контролювати кількість вуглеводних продуктів у меню, за 7 тижнів можна навіть набрати зайвої ваги. Саме тому лікар-дієтолог наводить приклад правильного та збалансованого меню на день:

Сніданок: каша (гречана/ кіноа /лляна каша) у поєднання з овочами на пару або рагу. Обід: пісний борщ + рослинний білок у вигляді бобових/грибів/хумуса/квасолі, а також салат зі свіжих овочів. Вечеря: овочеве рагу (крім моркви, буряка, картоплі, батату) у поєднанні з жирами (оливкове масло/ маслини/горіхи і насіння/ авокадо). Саме правильні жири дають тривалу ситість.

Крім того, лікар-дієтолог радить бути уважним до свого організму та утриматися від посту з таких причин:

захворювання травної системи

порушення обміну речовин

серцево-судинні захворювання

порушення роботи нирок

вагітність

анемія

Уже наступного вівторка в ефірі “Сніданку з 1+1” експерт Наталія Самойленко у рубриці “Постуємо правильно” продовжить давати корисні поради та розповідати про найкращі варіанти пісного меню.