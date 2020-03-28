Як не набрати вагу, сидячи вдома: хитрощі від нутриціолога

Експерт поділилася порадами, як легше пережити період ізоляції
Вся ця ситуація з коронавірусом і карантином у багатьох викликає тривогу. Симптоми порушеної харчової поведінки посилюються в рази, коли люди виявляються ізольовані і відчувають нудьгу і самотність. У цей період легко почати переїдати і в результаті набрати зайву вагу. Нутриціолог Наталія Кошкіна, яка раніше озвучила причини постійної втоми, на своїй сторінці в Instagram поділилася кількома хитрощами, які допоможуть уникнути цього.
Кілька порад, які допоможуть пережити період соціальної ізоляції:
Складіть план харчування
В таких обставинах планування харчування набуває особливої важливості. Розпишіть час прийомів їжі і витримуйте інтервал між ними в 3-4 години.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Плануйте заняття
Згадайте про свої колишні захоплення, вивчайте щось нове – займіться тим, що вам подобається, щоб відволіктися від їжі.
Плануйте фізичну активність
Благо, зараз є маса можливостей, щоб тренуватися, не виходячи з дому. Вносьте тренування в свій розклад.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Практикуйте техніки усвідомленості
Усвідомленість – ключ до налагодження контакту з тілом і вибудовування здорових відносин з їжею. Виділіть на це час і займайтеся медитаціями/дихальними практиками/вправами на розвиток усвідомленості.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Нагадаємо, дієтолог Наталія Макієнко дала поради, як харчуватися в період вірусної епідемії.