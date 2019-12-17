Як не набрати зайвого в свята: 10 порад від дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розповіла, як схуднути до Нового року і не погладшати за час свят

Кожен рік після новорічних канікул багато дівчат активно починають худнути - адже за ці 7-10 днів вони набрали якусь неймовірну кількість кілограмів. Але ж цього можна було уникнути. Дієтолог-нутриціолог Олена Кален, яка нещодавно перерахувала сім причин вживати воду при схудненні, на своїй сторінці в Instagram поділилася порадами, як не набрати зайвого в свята.

Як зазначила експерт, ці поради стануть в нагоді і тим, хто хоче пострункішати до Нового року.

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Порада 1. Заздалегідь відмовтеся від алкоголю

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Алкоголь — поганий помічник при зниженні ваги. З одного боку — тому що багато калорій, з іншого — це завжди зміна нашого стану. З ним ми починаємо втрачати контроль, випускаємо з уваги нашу мету. Крім того, багато алкогольних напоїв пробуджують апетит.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Порада 2. Зважуйте себе два рази на тиждень

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Цього достатньо, щоб бути впевненою в тому, що ви залишаєтеся в строю. Нехай це буде першим ранковим справою, коли ваш шлунок ще порожній. Якщо ви займаєтеся активним спортом (або плануєте), то до вимірювання ваги і додайте вимір. М'язи важче жиру, тому вага може стояти, коли йдуть обсяги.

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Порада 3. Робіть зранку 1-2 простих вправи

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За словами сучасних дослідників, пара-трійка ранкових вправ допоможуть забезпечити гарний настрій протягом усього дня. Як стало відомо, жінки, які не нехтують ранковою зарядкою, не тільки перебувають у гарному настрої, але і менше реагують на спокусливий вигляд їжі в порівнянні з їх більш ледачими подругами.

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Приміром, планка — вправа на всі часи і на всі групи м'язів. Ви можете вибрати комплекс вправ в планці, однак, класична стійка 1 хвилину в день сама по собі принесе результати — зміцнить м'язи торсу, рук і ніг. Гарні і присідання — не поспішаємо, зберігаємо рівновагу. Починаємо з 10 разів і 3 підходів.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Порада 4. Використовуйте правило трьох укусів

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Це дозволить вам є навіть десерти. Але, практикуючи правило трьох укусів, ви утримаєте пристрасть до солодкого під контролем. Зробіть свідомий вибір, щоб з'їсти і насолоджуватися кожним укусом. Ви отримаєте дивовижний перший смак, задовільний середній, а потім затяжний третій укус.

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Порада 5. Пережовуйте їжу дуже повільно

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Коли передсвятковий список справ нескінченний, важко втримати себе на зниженій швидкості навіть під час їжі. Але швидке вживання їжі — це швидкий рецепт широкої талії.

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Чіпси і інша «швидка» їжа — не найкорисніші продукти для організму, але поїдаючи жменю чіпсів з тендітною порцеляновій тарелі, залишеної у спадок від улюбленої прабабусі, ви вбережете себе від поїдання всієї пачки.

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І якщо вже вам дуже захотілося побалувати себе, наприклад, цукеркою, то не поспішайте її проковтувати. Адже ви її не для цього хочете, вірно? Не для калорій. Відкусіть невеликий шматочок, посмакуйте на мові — текстуру, смак, якщо в ній є начинка — поєднання начинки і глазурі. Часто буває досить одного шматочка, щоб отримати те, що покликана давати така їжа.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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Порада 6. Щоразу запитуйте себе, чи хочете ви їсти саме це блюдо?

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Ми нерідко кладемо в тарілку їжу просто тому, що вона є на столі. Але якщо почати підходити до питання вибору усвідомлено, як якщо б у кожного з них була своя ціна (для нас це кількість кг, які завтра з'являться на вагах), відразу починаєш розуміти, що деякі страви не дуже-то й хотілося.

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Зробіть глибокий вдих, перш ніж схопити чергову закуску. Закрийте очі і зосередьтеся на своїх відчуттях протягом 30 секунд. Потім оцініть, чи дійсно ви хочете спробувати ще одну тарілку салату або саме це блюдо? Швидше за все, власний відповідь вас здивує.

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Порада 7. Включіть в раціон банани, ківі, виноград — вони багаті калієм

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Калій, як одне з основних поживних речовин, врівноважує натрій, тому ви зберігаєте менше води — вона не накопичується в організмі і ви не додаєте у вазі. Мої улюблені продукти з калієм: банани, папайя, ківі, полуниця і диня.

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Список продуктів, якими можна заповнити калій: томати, часник, картопля, гарбуз, петрушка; абрикоси, курага, виноград, родзинки, чорнослив, яблука, горіхи, бобові.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Порада 8. Напишіть собі замітки-нагадування в будинку

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Щоб допомогти собі залишатися в строю, розміщуйте нотатки для себе на холодильнику і на дзеркалах в передпокою, ванній кімнати та спальні. Намалюйте на різнокольорових стікерах знак оклику або зробіть міні-замітки з такими питаннями, як «Ти хочеш завтра вранці не влізти в улюблені джинси?» і «Ці калорії стоять наслідків?»

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Проявіть креативність, вирізаючи з стікерів новорічні сніжинки. Заодно відволіктися від думок про кілограмах салатів в холодильнику.

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Рада 9. Новий Рік — привід урізноманітнити своє життя

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Замість того, щоб просидіти весь тиждень канікул в чотирьох стінах, страждаючи від кількості спокус — знайдіть для себе нові розваги: ковзани та лижі, прогулянки і сніжки (активний відпочинок піде на користь у будь-якому випадку). Можна приготувати простенькі подарунки (пройтися по магазинах або зробити своїми руками, нехай це будуть просто листівки, не важливо) і обійти друзів.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Рада 10. Дайте собі перерву і ніколи не лайте себе за зриви

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Ніхто не говорить, що вам необхідно досягти своєї мети, не допускаючи помилок на цьому шляху. Якщо ви переїдаєте в одну ніч, просто повертайтеся в шлях вранці, зосередившись на тому, що спрацювало для вас у минулому.

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Якщо ж стався зрив, дотримуйтесь двом простим правилам:

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В першу чергу визнайте, що у поведінці, викликав зрив, було щось важливе (позитивні відчуття, емоції). Надайте вашому поведінці зміст.

Пригадайте, що вам допомагало рухатися по наміченому шляху? Які думки, образи, яка внутрішня підтримка? І продовжуємо свій шлях, спираючись на них.

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