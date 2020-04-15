Не морю себе голодом: Настя Каменських поділилася секретами правильного харчування

Настя Каменських вирішила провести цей тиждень з максимальною користю не тільки для себе, але і своїх підписників. На період карантину Настя з відомої співачки "перекваліфікувалася" у зоряного коуча! Раніше через день Каменських в прямому ефірі проводила онлайн-тренування. З початком нового тижня Настя кожен день пропонує шанувальникам різні завдання "Життя в стилі NK". Мотиваційний курс від Насті розрахований на 21 день! За цей час співачка ділиться секретами з різних сфер життя - здоров'я, любов, мотивація, кар'єра, дружба, самореалізація, відносини з близькими та ін. Сьогодні, 15 квітня — третій день в "стилі NK". На цей раз Настя пропонує перейти на правильне харчування.

У своєму блозі Каменських зазначила, що середа — це день зеленого кольору. Тобто — день балансу і наповнення земною енергією життя. Саме час подумати про харчування! Не складно здогадатися, що в цей день краще налягати на продукти зеленого кольору.

Каменських пропонує завдання: "Розпишіть собі меню на найближчий тиждень, наповнивши його корисними продуктами, в тому числі і зеленими!"

У свою чергу Настя поділилася рецептами улюблених сніданків. Це відразу два рецепту!

“Я їм дробово - 5 разів на день в один і той же час. Так виробляється харчова звичка і це впливає на швидкість обміну речовин. Порції у мене завжди нормального розміру. Я ніколи не морю себе голодом, але харчуюся правильно і збалансовано", — підкреслює Настя.

Отже, ловимо топ-2 улюблених сніданки від Насті:

Перший сніданок — це завжди або зварена на воді вівсянка без солі цукру. Це продукт, який завжди знайдеться на кухні! Зверху натираю одне яблучко і ще посипаю горішками: кешью, волоські або мигдаль. Поєднання цих трьох продуктів разом може бути таким чарівно смачним! Спробуйте!

Або несолодкий йогурт натуральний і він теж може бути з подрібненим яблуком або зеленої грушею.

Другий сніданок у мене завжди омлет з руколою і слабосоленим лососем або з авокадо. До руколі часто додаю ще листя салату і базилік (до речі, все це можна виростити у себе вдома на підвіконні). Омлет я роблю тільки з збитих яєць. Без молока або вершків. Так набагато корисніше! У сніданках у мене завжди нічого зайвого, зате дуже смачно!

"І не забувайте сьогодні наповняться енергією зеленого кольору!" — підсумувала співачка.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських розсекретила особливу гімнастику для гармонії і тонусу.