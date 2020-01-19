Заважають схуднути: топ-лист неправильних звичок, від яких потрібно позбуватися

Скільки разів ви мріяли почати нове життя і нарешті схуднути до нового року, а віз і нині там? На жаль, ми не завжди чітко розуміємо, від чого ж нам варто позбутися в першу чергу, щоб процес пішов. Дієтолог-нутриціолог Надія Пахирко, яка раніше розвінчала популярні міфи про цукор, перерахувала у своєму Instagram головні шкідливі звички, які не дають вам схуднути і від яких потрібно позбутися.

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Все нижчеперелічене робити не можна тим, хто вирішив стати стрункішим і краще себе почувати:

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1. Пропускати сніданок. Снідаємо не пізніше години після пробудження.

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2. Пити мало води. Випивайте норму: 30 мл *на 1 кг ваги.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

3. Приймати їжу рідше, ніж кожні 4 години.

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4. Не їсти після 18.00. Останній прийом їжі за 3 години до сну.

5. Лягати спати пізніше 23.00. Худнемо уві сні.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

6. Спати не менше 7 годин.

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7. Мало рухатися - ходіть більше, частіше вставайте зі стільця.

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8. Влаштовувати розвантажувальні дні. Це стрес для організму.

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9. Сидіти на дієтах. Дієта скінчиться, і вага повернеться разом з колишнім харчуванням.

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10. Відмовлятися від солодкого - замініть на правильні солодощі.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

11. Виснажувати себе тренуваннями. Ви зноситеся і кинете. Тренуйтеся з комфортом.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

12. Їсти їжу-сміття - напівфабрикати, чіпси, ковбасні вироби, сосиски, фаст-фуд, солодкі газовані води та ін

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Почніть свої зміни прямо сьогодні. Зміни не змусять себе чекати. Схуднути може кожен, а от схуднути назавжди може лише той, хто змінить свої звички.

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