Що заважає схуднути: замінюємо шкідливе корисним

Дієтолог дала ефективні поради бажаючим схуднути
Ви не уявляєте собі, скільки шкідливих звичок заважає нам схуднути. Деякі з них відносяться до їжі, а деякі – до нашого способу життя. Дієтолог Крістіна Шереметьєва, яка раніше розповіла, як впоратися з вечірнім апетитом, дала ефективні поради, як замінити шкідливе на корисне. Про це експерт розповіла на своїй сторінці в Instagram.
Варто лише замінити деякі продукти і активності - і вага почне йти.
Майонез – натуральний йогурт
Ідеально – домашній йогурт. Ми замінюємо майонез йогуртом на 20%, на 40% і так далі, поки повністю не замінимо шкідливий продукт корисним. При поступовій заміні ви встигнете адаптуватися до нового смаку.
⠀
Солодке – чорний шоколад
Чорний шоколад – натуральний афродизіак. Вистачить однієї часточки, щоб підняти собі настрій і заглушити апетит. Використовуйте цей секрет, коли потрібно швидко перекусити.
⠀
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
Вершкове масло – творожний сир з невеликим відсотком жирності.
Намажте тонкий шар такого сиру на цільнозерновий хліб – і здоровий обід готовий. Можете додати до сиру рубану зелень або спеції за смаком.
⠀
Шкідливі снеки на перекус – овочі, сухофрукти, горішки
У нас протягом дня має бути 2-3 перекуси. Нехай це будуть правильні перекуси, які допоможуть підтримувати ідеальну вагу, а не набирати зайві кг
⠀
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
Борошно і крохмаль – овочі
Під час приготування супів і соусів використовуйте в якості згущувача пюре з цибулі, моркви або селери замість борошна або крохмалю. Більше користі + абсолютно новий смак.
⠀
Газовані води – зелений/трав'яний чай
В соках і газованій воді багато калорій, і вони сприяють появі целюліту. А ось зелений чай чудово втамовує спрагу і його прирівнюють до води.
⠀
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
Ліфт –сходи
Сходи допоможе спалити калорії і підкачати м'язи сідниць. Відмінне легке тренування!
⠀
Пізня вечеря – час на себе
Вечеряйте не пізніше 19-20 годин, а вечірній час присвячуйте собі: робіть маски для волосся і обличчя, читайте улюблену книгу, вирушайте на прогулянку.
⠀
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
ТВ – спілкування
Часто під час перегляду ТБ ми їмо. Або контролюйте себе, або віддайте перевагу прогулянці з друзями, настільним іграм або улюбленому заняттю.
⠀
Булочки – спорт
Спорт підвищує рівень серотоніну і допомагає формувати красиве тіло. Від нього ви отримаєте більше користі і задоволення, ніж від швидких вуглеводів з булочки.
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
Раніше дієтолог Ольга Усенко повідала про правильний вибірі і вживання в раціон сухофруктів.
⠀