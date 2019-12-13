Менше – не краще: нагадування для тих, що худнуть, від дієтолога

Дієтолог Наталія Кошкіна допомагає жінкам скинути вагу, даючи корисні поради та рекомендації. Напередодні свят багато хто почали активно худнути, щоб влізти в сукню і блищати на вечірці. Тому експерт, яка раніше поділилася простим планом схуднення для кожного, опублікувала на своїй сторінці в Instagram корисне "нагадування", як скидати вагу правильно і без шкоди для здоров'я.

Вона нагадала про важливі правила при схудненні:

1. Чим повільніше, тим краще.

За моїми спостереженнями, більшість жінок схильні ставити нереалістичні цілі – в плані харчування і зниження ваги. І це зовсім не дивно, враховуючи популярність цих послуг в онлайн-просторі.



Оптимальний темп зниження ваги – 0,5 – 0,7 кг в тиждень. Якщо ви худнете швидше, то ви втрачаєте воду і м'язи. Плюс ті, хто худне швидко, мають більше шансів набрати зайві кілограми назад.



2. Це не завжди про цифру на вагах.

Не раджу зациклюватися на цифрах. Не забувайте про інші критерії вашого успіху, такі як самопочуття, рівень енергії, впевненість у собі, те, як на вас сидить одяг, легкість в русі і ін





Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

3. Зниження ваги – не лінійний процес.

У вас коли-небудь в житті були абсолютно однакові 2 тижні? Так чому з вашою вагою повинно бути інакше? Обставини міняються кожен день: скільки ви рухалися, як спали, скільки нервували і безліч факторів впливають на цей процес. Дивіться на картину в цілому.



4. Схуднення вимагає часу.

Якщо ви 1 день не поїли солодкого або сходили на тренування, на наступний день не варто очікувати обов'язкового схилу. І знову: не зациклюйтеся на цифрах, фокусуйтеся на дії.





Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

5. Менше – не краще.

Щоб худнути, потрібен дефіцит калорій. Але якщо ви переборщите, приготуйтеся до того, що вага зупиниться.



6. Ваша мета – скинути жир, а не вагу.

Цим і відрізняється грамотне схуднення від бездумного. Краще взагалі не худнути, ніж худнути за рахунок м'язів.

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Нагадаємо, дієтолог Алла Манайкина детально розповіла, чи варто тренуватися натще і як краще організувати харчування під час занять спортом.