Медики назвали 5 отруйних продуктів, які варто прибрати з повсякденного раціону

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Список очолюють гриби

Кожен день разом з улюбленими продуктами ми вживаємо в їжу смертельні отрути. Експерти з'ясували і повідомили, які 5 продуктів варто прибрати з раціону, щоб уникнути проблем зі здоров'ям. Про це повідомляє Телеграф.

1. Гриби

Гриби - окремий вид організмів, який має ознаки як рослин, так і тварин. Всі вони об'єднані тим, що можуть бути смертельно небезпечні незалежно від назви. Навіть один отруйний гриб у партії нормальних може заразити інші. Також отрутою можуть стати неправильно законсервовані гриби.

2. Картопля

Цей овоч містить сильнодіючу отруту в стеблах і листках. Навіть бульбами можна сильно отруїтися, якщо залишити їх на світлі. Про отруту свідчить зелений колір картоплин, який виникає через сильну концентрацію глікоалкалоїдної отрути. При отруті жертва відчуває легке нездужання, а потім впадає в кому.

3. Мигдаль

Мигдаль звикли вважати гіркуватим на смак горіхом, хоча це вважається одним з видів насіння. Основна проблема цього продукту в тому, що чим більш гіркий мигдаль, тим більше в ньому міститься ціаніду. Перед вживанням цей продукт потрібно обробити особливим чином, щоб видалити отруту.

4. Яблука

Насіння яблук також містять небезпечний для організму ціанід, тому цей фрукт рекомендується їсти без серцевини, оскільки чим більше насіння потрапить в організм, тим більша ймовірність отруєння.

5. Вишня

Вишня вважається найближчим родичем мигдалю і в їх ядерцях міститься ціанід. Який, крім того, присутній і в листках цих дерев. Якщо роздрібнити ядро вишні, можна отримати невелику дозу синильної кислоти. Однією вишнею отруїтися не можна, однак ядра гризти не рекомендується.

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Відео: РБК-Україна