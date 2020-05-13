Маша Єфросиніна показала, як зробити сталевий прес і пружні сідниці (відео)

Маша записала нове корисне відео для підтягнутої фігури
Маша Єфросиніна продовжує активно піклуватися про фігури своїх фоловерів. Українська співачка записала нове спортивне відео зі своїми улюбленими вправами з пілатесу. І якщо попередній комплекс від Маші був спрямований на зміцнення м'язів спини, то нове тренування — для міцного преса і пружних сідниць.
Як завжди, для тренування вам знадобиться килимок. А також великий гімнастичний м'яч!
Також телеведуча перерахувала кілька дуже важливих правил, які необхідно врахувати перед тренуванням:
“Я багато років тому покінчила з убиением в залі з величезними вагами, і жодного разу не пошкодувала! Ваше тіло саме знає, що йому потрібно розслабити, що підтягнути! Відчувайте його! І, як каже мій тренер: «тільки задоволення!» — зазначала раніше Маша.
Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна здивувала схожістю сина з дорогим їй людиною.