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Маша Єфросиніна показала, як зробити сталевий прес і пружні сідниці (відео)

Lite » Краса 13.05.2020 - 16:11
Маша Єфросиніна показала, як зробити сталевий прес і пружні сідниці (відео)
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Маша записала нове корисне відео для підтягнутої фігури

Маша Єфросиніна продовжує активно піклуватися про фігури своїх фоловерів. Українська співачка записала нове спортивне відео зі своїми улюбленими вправами з пілатесу. І якщо попередній комплекс від Маші був спрямований на зміцнення м'язів спини, то нове тренування — для міцного преса і пружних сідниць.

Як завжди, для тренування вам знадобиться килимок. А також великий гімнастичний м'яч!

Також телеведуча перерахувала кілька дуже важливих правил, які необхідно врахувати перед тренуванням:

  1. Всі вправи Пілатес виконуються з граничною концентрацією в тілі. От уявіть, що ви -жуйка, і Вас помістили в морозильник - тобто з розм'яклі і розхристаної тіла ви перетворилися на зібрану і міцну у кожній клітинці субстанцію. Так ваше тіло наааамного швидше буде спалювати зайвий.
  2. Виконуйте вправи не поспішаючи ( прямо за мною) по 6-8 разів. Виглядає легко, але ви відчуєте, як сильно працює кожна навіть найбільш важкодоступна м'яз!
  3. Не дивуйтеся словами мого тренера Наталі (вона звучить з комп'ютера) типу «куприк повзе в стіну», «витягуємо шию з сідниць» та інше:) Це Пілатес: вся його мета - виставити тіло правильно, щоб не було блоків, яких у нас мільйон із-за постійного стресу!

“Я багато років тому покінчила з убиением в залі з величезними вагами, і жодного разу не пошкодувала! Ваше тіло саме знає, що йому потрібно розслабити, що підтягнути! Відчувайте його! І, як каже мій тренер: «тільки задоволення!» — зазначала раніше Маша.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна здивувала схожістю сина з дорогим їй людиною.

Теги Новини України Маша Єфросиніна
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