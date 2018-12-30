"Кращі": мережу підкорило фото легендарних фітнес-тренера і дієтолога

Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Фанати вважають, що "Зважені та щасливі" без Фус і Луценко "вже не ті"

Напередодні Нового року спільний знімок Аніти Луценко та Світлани Фус порадував користувачів мережі. Шанувальники були щасливі побачити двох легендарних "титанів" українського телешоу "Зважені та щасливі" Фус і Луценко на одному знімку і навіть чекають подальших спільних проектів. Деякі зазначили, що головний фітнес-інструктор країни і популярний український дієтолог не випадково опублікували спільний знімок у переддень Нового року: багато хто сприйняв його як нагадування про можливі наслідки майбутніх свят. Знімок зірок опублікований на сторінці Аніти Луценко в Instagram.

"Ми з дієтологом Свєтою Фус просто вам махаємо ручкою вже починаючи з сьогоднішнього дня", — пише Аніта у своєму блозі.

Аніта Луценко та Світлана Фус (фото: instagram.com/anitasporty)

У мережі порахували, що публікація спільного знімка в переддень Нового року – нагадування про здорове харчування і помірність на свята.

"От вчасно, якраз думаю, що треба б зупинитися з кількістю страв у меню", "Роздрукувати і повісити на холодильник) як оберіг від обжерливоста) і ще в гаманець покласти і кожен раз дивитися перш ніж розплатитися за шоколад або ще якусь гидоту, так і зроблю", " У нас вже кілька років як немає обжерливості на Новий рік. Подаємо приклад дітям :) буде такий мінімум, як на звичайну вечерю, просто трохи святковіше. Але не більше за обсягом)", – пишуть фанати.

Деякі просто відзначили, що обидві законодавиці Healthy-моди знаходяться в прекрасній формі.

"Гарні жінки в зборі", "Красуні", "Дівчатка, ви найкращі", "Аніта, Світлана, ви просто розумнички! Як завжди стрункі, доглянуті. Дякую за добрі поради", — пишуть шанувальники.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/anitasporty

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Відео: video.rbc.ua