Особистий тренер Марго Роббі розкрив шокуючий секрет її стрункої фігури

Тренер придумав обмеження в харчуванні актриси, які лікарі вважають шкідливим

Дэвид Хиггинс, личный тренер Марго, который также тренирует и помогает следить за фигурой Наоми Кэмпбелл и Клаудии Шиффер, рассказал какие методы использует, чтобы достичь идеальной фигуры у своих звездных подопечных, пишет dailymail.co.uk.

Фото: (instagram.com/margot_skwad)

И хотя Дэвид не заставляет Марго Робби придерживаться строгой диеты и изнурительных тренировок, он уверен, что периодический отказ от завтрака идет фигуре только на пользу. Интервальное голодание, по его мнению, один из способов сэкономить драгоценное время для селебрити, ведь дефицит калорий позволит не проводить в спортзале по три часа в день.

Фото: (instagram.com/margot_skwad)

"Это самый быстрый и эффективный способ избавиться от лишнего веса, — считает тренер Дэвид. — Суть в том, что вы пропускаете завтрак и едите в течение следующих восьми часов. Обычно это два-три приема пищи — обед, перекус и ужин, после чего начинается 16-часовой период голодания".

Фото: (instagram.com/margot_skwad)

Такой способ стать стройнее не вызывает дискомфорта, утверждает звездный тренер, поскольку во время наибольшего отрезка "голодного" окна его клиенты спят и не ощущают голода. К еде они приступают только ближе к полудню.

У Хиггинса есть собственное мнение насчет мнимой полезности ежедневного завтрака, которое он хочет донести через прессу и собственные книги по похудению.



Фото: (instagram.com/margot_skwad)

"Польза завтрака сильно переоценена, — утверждает Дэвид. — То, что завтрак — якобы самый важный прием пищи, придумали в 40-х, чтобы продать побольше яиц и хлопьев".

Что касается занятий спортом, то Робби предпочитает интенсивные кардиотренировки, бег и силовые упражнения.

И действительно, благодаря своим усилиям и рекомендациям тренера актриса Марго Робби получила главную роль в фильме про куклу Барби. А LITE даже сравнил параметры точеной фигуры актрисы и популярной куклы.

Кроме того, Марго Робби уже рассказывала все подробности своего рациона и призналась, о слабости к некоторым очень вредным продуктам.

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