Особистий тренер Марго Роббі розкрив шокуючий секрет її стрункої фігури

Фото: Марго Роббі (instagram.com/margotrobbie)

Тренер придумав обмеження в харчуванні актриси, які лікарі вважають шкідливим

Девід Хіггінс, особистий тренер Марго, який тренує і допомагає стежити за фігурою Наомі Кемпбелл і Клаудії Шиффер, розповів які методи використовує, щоб досягти ідеальної фігури у своїх зіркових підопічних, пише dailymail.co.uk.

Фото: (instagram.com/margot_skwad)

І хоча Девід не змушує Марго Роббі дотримуватися суворої дієти і виснажливих тренувань, він упевнений, що періодична відмова від сніданку йде фігурі тільки на користь. Інтервальне голодування, на його думку, один із способів заощадити дорогоцінний час для селебріті, адже дефіцит калорій дозволить не проводити в спортзалі по три години в день.

Фото: (instagram.com/margot_skwad)

"Це найшвидший і ефективний спосіб позбутися від зайвої ваги, — вважає тренер Девід. — Суть у тому, що ви пропускаєте сніданок і їсте протягом наступних восьми годин. Зазвичай це два-три прийоми їжі — обід, перекус і вечеря, після чого починається 16-годинний період голодування".

Фото: (instagram.com/margot_skwad)

Такий спосіб стати стрункішою не викликає дискомфорту, стверджує зірковий тренер, оскільки під час найбільшого відрізка "голодного" вікна його клієнти сплять і не відчувають голоду. До їжі вони приступають тільки ближче до полудня.

У Хіггінса є власна думка щодо уявної корисності щоденного сніданку, яку він хоче донести через пресу і власні книги по схудненню.



Фото: (instagram.com/margot_skwad)

"Користь сніданку сильно переоцінена, — стверджує Девід. — Те, що сніданок — нібито найважливіший прийом їжі, придумали в 40-х, щоб продати якомога більше яєць і пластівців".

Що стосується занять спортом, то Роббі займається інтенсивним кардіотренуванням, бігом і силовими вправами.

І дійсно, завдяки своїм зусиллям і рекомендаціям тренера актриса Марго Роббі отримала головну роль у фільмі про ляльку Барбі. LITE навіть порівняв параметри витонченої фігури актриси і популярної ляльки.

Крім того, Марго Роббі вже розповідала всі подробиці свого раціону і зізналась про слабкість до деяких дуже шкідливих продуктів.

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