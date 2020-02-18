Як легко схуднути в зрілому віці і що цьому перешкоджає: експерт дала відповіді

З віком розлучитися із зайвими кіло стає все важче, адже так хочеться виглядати струнко й привабливо, незважаючи на цифри в паспорті! Чому ж це відбувається і як скинути вагу після 40 розповіла нутриціолог Олена Кален, яка раніше поділилася рецептами корисних салатів. В Instagram вона перерахувала топ-5 причин, чому зайві кіло не хочуть йти.

Після 40 багато помічають, що зайві кілограми прилітають буквально з повітря. Здається, варто подивитися на їжу, вдихнути її аромат, вона відразу відкладається на боках. Розберемо 5 причин, чому так відбувається і що з цим робити.

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Уповільнення метаболізму. Через вікові зміни відбувається уповільнення обміну речовин, тому людина поправляється при тому ж раціоні. У 40 організму потрібно набагато менше калорій, ніж у 25. Не останню роль відіграють і зовнішні чинники - стреси, недосипання, систематичні переїдання, зниження фізичної активності. Все це призводить до відкладання жиру.

Що робити? Переглянути своє звичне меню і зробити вибір на користь правильного харчування. Намагатися ввести в раціон свіжі овочі, крупи, замінити солодощі на більш корисні десерти. Пити достатню кількість води, адже саме вона бере участь у розщепленні жирів.

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Недолік фізичної активності. Після 40 обмін речовин сповільнюється, а фізична активність покращує кровообіг, розганяє кисень і лімфу. Тренування допомагають вигнати зайву рідину з клітин тіла, поліпшити перистальтику кишечника і вивести з нього шлаки. Тому що зайва вага-це не тільки жир, але і застояна вода і шлаки в кишечнику.

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Що робити? Вибрати посильні тренування, більше ходити, плавати і проводити час на свіжому повітрі. Якщо ви ніколи не займалися спортом, почніть з малого. Коротке трихвилинне тренування краще, ніж зовсім нічого. Тим, хто від слова "спорт" відчуває неприязнь, рекомендується вибрати йогу, пілатес або танці.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Сон менше 7 годин. Відомо, що люди після 40 засипають гірше, ніж в 20 років. Це відбувається через накопиченого за життя стресу, неопрацьованих негативних емоцій і переживань. Однак саме уві сні жир спалюється найкраще.

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Що робити? Якщо безсоння стала вірною подругою протягом 6-8 місяців, варто звернутися до лікаря. Намагайтеся перед сном вимикати всі гаджети і не заходити в соц.мережі. Замість цього влаштуйте сеанс ароматерапії з маслом лаванди або прийміть гарячу ванну.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Менопауза і клімакс. У ці непрості для жінки періоди відбуваються гормональні зміни. Рівень естрогену і прогестерону знижується, що провокує набряки і збільшення жирової тканини.

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Що робити ? Пам'ятати, що підтримати своє тіло можна за допомогою зміни способу життя та свого ставлення до харчування.

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