Без червоного м'яса і картоплі: ведуча «Ревізора» розповіла про свою дієту

Одне з традиційних уявлень про схуднення – виснажливі дієти і тренування в залі. Насправді можна відкоригувати свою вагу за допомогою правильного харчування та сну. Саме такі методи використовує ведуча програми «Ревізор» на Новому каналі Юлія Панкова. А ще дівчина зізнається, що відмовилася від кількох продуктів.

– Не їм червоного м’яса, – каже Юля. – Виключила зі свого раціону все солодке, хліб та картоплю. І перестала споживати смажене.

Юлія Панкова

Ведуча почала дотримуватись певного режиму дня. Так, вранці вона обов’язково випиває склянку теплої води з лимоном, робить гімнастику, медитує, п’є каву і лише після цього снідає. Зазвичай їсть запарену гречку. В обідній час ведуча організовує собі різні активності, ходить до спортивної зали. А її обід складається з вуглеводів.

– На вечерю готую овочі на пару, – розповідає ведуча Нового каналу. – Або ж салати із зеленню. І обов’язково їм білки.

Ще два правила, яких дотримується дівчина: не їсти після 18:00, лягати спати до 22:00-23:00. Адже в цей час починає вироблятись гормон, який сприяє швидкому метаболізму.

– Уже кілька тижнів практикую все це і бачу результат, – розповідає дівчина. – Адже незабаром новий сезон «Ревізора». Треба добре виглядати в кадрі і з легкістю потрапляти на кухні закладів (усміхається).

Нагадаємо, раніше Настя Каменських розповіла про жорсткому режимі схуднення.