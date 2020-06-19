Красиве тіло за 15 хвилин: Настя Каменських у прозорому топі поділилася списком диво-вправ

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка назвала топ-3 вправи для підтягнутого і спортивного тіла

Настя Каменських намагається радувати шанувальників корисним і мотивуючим контентом. Вона ділиться досвідом, як підтримувати себе у формі і публікує дієві поради по харчуванню, а також дає докладні описи вправ, що допоможуть зробити тіло струнким і підтягнутим. І, звичайно, найкраща мотивація – сама співачка, яка демонструє свої спортивні достягнення и хвалиться чудовою спортивною формою. Настя опублікувала топ-3 вправи, виконання яких займе всього 15 хвилин, а в підсумку можна буде отримати струнку фігуру без зайвих клопотів.

Співачка позує в чорних лосинах і прозорому топі, її волосся зібране в пучок, вона обійшлася без макіяжу. Співачка розповіла, як стати власницею красивого тіла всього за 15 хвилин в день.

"Навіть нескладні навантаження з ранку натщесерце дуже ефективні! Так швидше спалюються калорії, знижується апетит на весь день і швидше пробуджується мозок! Головне - не давайте собі занадто великі навантаження і завжди робітьрозминку.

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Планка стоячи на ліктях.

Поставте лікті на підлогу, як Сфінкс і витягніть тіло в струнку. Тримайте все тіло в напруженні й рівно - втягніть попу і живіт і не прогинайте поперек. Виконайте три кола по 30 секунд.

Ця вправа творить дива!

Настя Каменських показала спортивне ранок біля будинку (фото: instagram.com/kamenskux)

Віджимання з широким розведенням рук.

Починайте віджиматися з колін, якщо вам поки складно робити це класичним способом. Поставте руки широко і опускайте корпус якомога нижче. Ви відчуйте, як підтягуються не тільки ваші руки, але і м'язи грудей і преса. Почніть з двох підходів по 10-15 разів

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Присідання у стіни

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Міцно зіпріться спиною об стіну і зробіть присідання до паралелі стегон з підлогою. Кут в коліні повинен становити 90 градусів. Руки складете в замок перед собою. Утримуйте таке положення протягом 30 секунд

Для початку зробіть 2 підходи по 5 разів.



⠀Настя Каменських регулярно тренеруется і правильно харчується (фото: instagram.com/kamenskux)

Такі вправи не замінять повноцінного тренування, але теж здатні класно зміцнити і підтягти тіло, якщо виконувати їх регулярно і при цьому правильно харчуватися!" - запевнила артистка.

Раніше Настя Каменських поділилася особистими рецептами смачних літніх пп-солодощів.

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Автор: Lite