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Красиве тіло за 15 хвилин: Настя Каменських у прозорому топі поділилася списком диво-вправ

Lite » Краса 19.06.2020 - 11:38
Красиве тіло за 15 хвилин: Настя Каменських у прозорому топі поділилася списком диво-вправ
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка назвала топ-3 вправи для підтягнутого і спортивного тіла

Настя Каменських намагається радувати шанувальників корисним і мотивуючим контентом. Вона ділиться досвідом, як підтримувати себе у формі і публікує дієві поради по харчуванню, а також дає докладні описи вправ, що допоможуть зробити тіло струнким і підтягнутим. І, звичайно, найкраща мотивація – сама співачка, яка демонструє свої спортивні достягнення и хвалиться чудовою спортивною формою. Настя опублікувала топ-3 вправи, виконання яких займе всього 15 хвилин, а в підсумку можна буде отримати струнку фігуру без зайвих клопотів.

Співачка позує в чорних лосинах і прозорому топі, її волосся зібране в пучок, вона обійшлася без макіяжу. Співачка розповіла, як стати власницею красивого тіла всього за 15 хвилин в день.

"Навіть нескладні навантаження з ранку натщесерце дуже ефективні! Так швидше спалюються калорії, знижується апетит на весь день і швидше пробуджується мозок! Головне - не давайте собі занадто великі навантаження і завжди робітьрозминку.

Планка стоячи на ліктях.

Поставте лікті на підлогу, як Сфінкс і витягніть тіло в струнку. Тримайте все тіло в напруженні й рівно - втягніть попу і живіт і не прогинайте поперек. Виконайте три кола по 30 секунд.
Ця вправа творить дива!

Красиве тіло за 15 хвилин: Настя Каменських у прозорому топі поділилася списком диво-вправ

Настя Каменських показала спортивне ранок біля будинку (фото: instagram.com/kamenskux)

Віджимання з широким розведенням рук.

Починайте віджиматися з колін, якщо вам поки складно робити це класичним способом. Поставте руки широко і опускайте корпус якомога нижче. Ви відчуйте, як підтягуються не тільки ваші руки, але і м'язи грудей і преса. Почніть з двох підходів по 10-15 разів

Присідання у стіни

Міцно зіпріться спиною об стіну і зробіть присідання до паралелі стегон з підлогою. Кут в коліні повинен становити 90 градусів. Руки складете в замок перед собою. Утримуйте таке положення протягом 30 секунд
Для початку зробіть 2 підходи по 5 разів.

Красиве тіло за 15 хвилин: Настя Каменських у прозорому топі поділилася списком диво-вправ
Настя Каменських регулярно тренеруется і правильно харчується (фото: instagram.com/kamenskux)

Такі вправи не замінять повноцінного тренування, але теж здатні класно зміцнити і підтягти тіло, якщо виконувати їх регулярно і при цьому правильно харчуватися!" - запевнила артистка.

Раніше Настя Каменських поділилася особистими рецептами смачних літніх пп-солодощів.

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Автор: Lite

Теги Новини України Настя Каменських
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