Коров'яче або рослинне: Дієтолог пояснила, яке молоко краще для схуднення

На прилавках сьогодні просто величезний вибір молочних продуктів рослинного і тваринного походження. Дієтолог Альбіна Комісарова вже давала рекомендації з приводу вживання молока, а тепер вирішила докладно розповісти про найбільш популярні з них, і пояснити яке молоко краще підходить для бажаючих знизити вагу.

1. Коров'яче молоко

Про те, що його звинувачують у всіх страшних гріхах — загальновідомо, однак не має під собою ніякої наукової основи. Дієтологи вже втомилися пояснювати, що молочні продукти - корисні, не виводять кальцій з організму і не містять гній. У підсумку рекомендація від Альбіни Комісарової проста: пийте, якщо хочеться і не пийте, якщо є дискомфорт, є багато варіантів інших молочних продуктів.

Ілюстративне фото: (pixabay.com)

Тепер пару слів про рослинні види молока - немає сенсу замінювати коров'яче молоко на рослинне з метою схуднути. Не потрібно вибирати рослинне молоко, якщо воно вам не подобається, тільки тому, що так модно і всі так роблять. Рослинне молоко не корисніше коров'ячого, це просто альтернатива, тому вибирайте і пийте те молоко, яке вам подобається.

2. Соєве молоко часто є основою для інших видів молочної продукції, в ньому багато білка, його часто збагачують кальцієм, що здорово для вегетаріанців.



Ілюстративне фото: (pixabay.com)

3. Мигдальне молоко містить дуже мало білка, але має дуже приємний смак.

4. Кокосове молоко з хорошим складом має високу жирність, причому здебільшого це насичені жири. Нежирне кокосове молоко зазвичай соєве з додаванням жирного кокосового.

5. Вівсяне молоко і рисове також містять мало білка, але мають слабкий запах, підходять для приготування їжі.

Ілюстративне фото: (pixabay.com)

Зверніть увагу, що в рослинному молоці часто є доданий цукор.

Тож немає ніякої різниці і ніяких переваг перед певним видом молока, тому вибирати їжу варто в першу чергу виходячи з того, що ви любите.

Слід зазначити, що нещодавно експерт з харчування розповіла, що прибрала б з раціону своєї сім'ї і радить те ж саме зробити всім людям.