Кір в Україні: медики нагадали про перші симптоми захворювання

Колаж РБК-Україна

Лікарі розповіли, як можна вберегти себе від цього захворювання

У зв'язку з черговим спалахом кору в Україні, медики вирішили нагадати про те, як проявляється це небезпечне захворювання. Про це пише "Сьогодні".

Лікарі повідомили, що кір – це одна з найнебезпечніших хвороб. Ускладнення після неправильного лікування кору може істотно скалічити організм людини. Також лікарі нагадують, що при виявленні кору потрібно лікуватися у ізольованих боксах в стаціонарі.

"Початок кору – це дуже висока температура. Слабкість, млявість ... На третю добу треба дивитися на слизову щік. Зсередини, в порожнині рота там будуть білі цятки. А на третю добу за вухами і на лоб виходить висип", – розповіла лікар Мар'яна Селюк.

На думку медиків, найкращим захистом від кору і від ускладнень цього захворювання, може стати тільки вакцинація. На даний момент в аптеках вакцини від кору закінчилися, але прищепити дітей в поліклініках можна безкоштовно.

Найважливіше – вакцина повинна зберігатися при температурі від 4 до 8 градусів. Відхилення хоча б на кілька градусів може зіпсувати вакцину буквально за кілька годин. Спеціально обладнані холодильники є тільки в установах МОЗ, тому щеплення потрібно робити тільки в поліклініках.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар закликала не займатися самолікуванням застуди.

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Відео: РБК-Україна