Комплексний підхід: дієтолог назвала приховані причини целюліту

Експерт стверджує, що не варто грішити на окремо взяті продукти

Ненавистная "апельсиновая корка" беспокоит многих представительниц прекрасного пола, а во время подготовки к летнему сезону вопрос стоит ребром. Но не все знают об истинных причинах ее возникновения, а грешат на образ жизни или отдельно взятый продукт из рациона. Разобраться, откуда берется эта проблема решила врач-диетолог Екатерина Толстикова, котрая рассказала о целлюлите на странице в Instagram.

Как утверждает эксперт, это комплексный процесс, вызванный рядом причин: нарушение лимфо- и микроциркуляции, гормональный дисбаланс, а также изменения в соединительной ткани. Конечно, на выраженность "апельсиновой корки" влияет образ жизни и генетика.

Кроме того, стоит помнить и о водно-электролитном балансе - достаточном поступлении в организм натрия, калия, магния с пищей и водой. Не надо сбрасывать со счетов и сопутствующие усугубляющие факторы – алкоголь, курение, а также лишний вес и инсулинорезистентность.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

"Очень часто можно встретить инфу, что молочка приводит к целлюлиту. Прямой связи ни в одной научной публикации нет, но когда это может происходить:

если вы грешите твёрдыми сырами (в них много натрия и насыщенного жира) и творогом, и это является основой вашего питания;

Не контролируете калорийность вашего рациона и чаще всего молочные продукты дают калории профицита;

Сидите на безуглеводных и бессолевых диетах, либо постоянно находитесь в режиме "качели", - развенчала специалист распространенный миф.

Кроме того, она обратила внимание и на отеки, которые могут возникать в проблемных зонах. Их может вызвать недостаточное количество потребляемого белка, высокоуглеводные диеты, провоцирующие проблемы с почками и сердцем, гормональные нарушения, нарушение солевого баланса и недостаток магния.

"Вывод такой: если у вас есть проблемы с целлюлитом или отеками, найдите вначале причины их возникновения, а не демонизируйте какой-то один продукт. При адекватном обеспечении нутриентами (микро- и макролементы – прим.ред.) и минералами, а также в режиме небольшого дефицита и активного образа жизни - этих проблем не бывает", - отметила Толстикова.

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