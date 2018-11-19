Комаровський розповів, чи варто дитині давати полівітаміни

Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Експерт не вважає прийом комплексних вітамін обов'язковим

Популярний лікар і телеведучий передачі "Школа доктора Комаровського" Євген Комаровський розповів батькам про те, чи варто дитині давати полівітаміни. Відповідний пост опублікований в Instagram.

Експерт стверджує, що комплексні вітаміни мають користь тільки в тому випадку, коли немає повноцінного і різноманітного харчування. "Насправді ми всі повинні чітко розуміти позицію Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка говорить: "Віддати перевагу повноціному і різноманітному харчуванню прийому комплексних вітамінів", - пише доктор.

За його словами, в харчування повинні входити: і овочі, і фрукти, і риба, і м'ясо, і крупи, і молочні продукти. Якщо забезпечити дитину подібним харчуванням не становить проблем, то в полівітамінах немає необхідності. "Як правило, полівітаміни потрібні тоді, коли у нас є проблеми з тим, щоб купити якісні продукти харчування",- стверджує Комаровський.

Скріншот поста: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

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Відео: РБК-Україна