Комаровський розповів, як подолати страх перед уколами

Євген Комаровський (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Експерт радить не лякати дитину заздалегідь

Популярний лікар і телеведучий передачі "Школа доктора Комаровського" Євген Комаровський розповів батькам про те, як допомогти дитині подолати страх перед уколами. Відповідний пост опублікований в Instagram.

Доктор пише: "Взагалі я б говорив не про те, як зменшити істерики перед уколами, а як зменшити кількість уколів. Тим не менш уколи іноді бувають, наприклад, при вакцинації".

Головне, за словами доктора, не лякати дитину заздалегідь, посміхатися і не влаштовувати істерик. Також можна поговорити з лікарем, зайти без дитини і дати лікареві іграшку, яку він подарує дитині після уколу.

"У багатьох країнах практикується обробка шкіри спеціальними мазями, що містять місцевий анестетик, щоб зменшити біль від уколу. Найголовніше - саме в момент уколу треба дитину яким-небудь чином відвернути. Це все, що ви можете зробити", - стверджує Комаровський.

Також експерт зазначає, що дитина буде боятися в тому випадку, якщо поруч будуть люди, які бояться. Якщо ж поряд немає подразників, які можуть зіпсувати настрій, то ситуація переноситься дуже навіть легко.

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Скріншот поста: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

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