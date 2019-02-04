"Кілери гарного настрою": дієтолог назвала продукти, що "вбивають" радість

Фахівець також розповіла, чим замінити продукти, що викликають депресію

Профессиональный диетолог Оксана Скиталинская назвала продукты из повседневного рациона, которые провоцируют плохое настроение. Ограничить их потребление особенно важно зимой и в межсезонье, ведь именно в этот период люди чаще всего подвержены депрессии. Об этом она написала на странице в Instagram.

Эксперт посоветовала, в первую очередь, исключить сладкое, жаренное, маргарин и мучное, а также употреблять меньше подсолнечного масла.

"Первым условием к появлению радостной улыбки на лице есть "изгнание" из рациона киллеров хорошего настроения", - отметила специалист.

Сладости (жидких и твердых), куда добавлен сахар. Вместо сахара - фрукты и ягоды;

Жаренная пища (на чем бы не жарили) - вместо этого варите, запекайте.

Все виды маргарина, "легких" масел и всего, где они содержатся;

Изделий из белого и любой муки тонкого помола.

Подсолнечное масло диетолог советует заменить на семена подсолнуха и сырые орехи или на оливковое масло.

Скиталинская призвала обогатить меню клетчаткой - бобовыми, свежими, печеными и вареными овощами, гречневой и овсяной кашами.

"Чтобы бобовые принесли пользу, их надо хорошо вымочить и хорошо проварить, и начинаем употреблять , для тех, кто не привык, с маленьких порций, примерно чайной ложки, постепенно увеличивая", - дала ценный совет эксперт.

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