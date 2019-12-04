Рицинова олія: топ-4 переваги використання "чудо-олії" у повсякденній б'юті-рутині

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Рицинова олія допомагає впоратися з проблемою посічених кінчиків волосся

Рицинова олія — натуральний і, головне, бюджетний спосіб покращити стан шкіри і волосся. Таке масло активно використовується для догляду за шкірою всього тіла, прискореного росту волосся, брів і вій, відомі його цілющі властивості в медицині. Та й у побуті існують десятки способів використовувати касторову олію.

№1 Сяйво шкіри

Досить щовечора протирати шкіру обличчя рициновою олією (ілюстративне фото: unsplash.com/kamilamac_visuals)

Креми і різні маски - це добре і потрібно. Однак найбільш благотворно на красу шкіри впливають саме масла. Які не тільки додатково зволожують і живлять шкіру корисними мікроелементами, але також утворюють захисний шар. Гербаліст Кеті Панді говорить наступне по цій темі: “Дуже просто повернути шкірі здоров'я — використовуйте касторове масло, яке підтримує роботу печінки. Для цього просочіть їм шматок тканини і розмістіть на шкірі в районі печінки (під правою груддю). Залиште цю "примочку" як мінімум на годину, а краще на ніч — результат вас здивує".

При цьому на даний момент досить складно пояснити, як саме відбувається біохімічний процес під час такого "методу з примочками". Однак відомо, що касторове масло дійсно стимулює і благотворно впливає на роботу лімфатичної системи. А також збільшує активність деяких лімфоцитів. В результаті, організму легше виводити токсини і шкідливі речовини.

Тому якщо ви хочете мати шкіру зі здоровим і красивим блиском, не проходьте повз рицинової олії.

№2 Захист від зморшок

У питанні anti-age догляду багато часто ігнорують позитивний вплив натуральних засобів. Часто ми більше схильні довіряти кремам, сильнодіючим ін'єкціям і сироваткам.

І знову гербаліст Кеті Панді рекомендує згадати про касторову олію! Як з'ясувалося, проникаючи в шкіру воно допомагає виробляти організмом колаген і еластин — головні компоненти пружності і еластичності шкіри. Саме ці "чудо-білки" стоять на варті і допомагають боротися з проявами старіння шкіри — зморшками. Експерт радить перед сном протирати шкіру обличчя спонжиком, промочив його касторовою олією.

№3 Стимуляція росту волосся

Рицинова олія позитивно позначається на зростанні волосся (ілюстративне фото: unsplash.com/nyanastoica)

Про благотворний вплив касторової олії на волосся багато хто напевно знають ще від "переказів бабусь". Багато домашніх масок для волосся, брів і вій роблять саме на основі касторової олії. І цьому є наукове підтвердження.

По-перше, в касторовому маслі міститься рицинолева кислота, яка сприяє інгібуванню гормонів, пов'язаних з випаданням волосся і облисіння. По-друге, масло має гідратуючі і цілющі властивості. Тобто, втираючи його масажними рухами, ви зволожуєте шкіру голови, стимулюючи тим самим кровообіг. Все разом це сприяє процесу прискорення росту волосся, його зміцнення.

№4 "Ні" посіченим кінчикам

Раз вже мова зайшла про волосся, то треба окремо підкреслити благотворний вплив касторової олії на вирішення проблеми посічених кінчиків. У цьому маслі є Омега-3 жирні кислоти, амінокислоти і вітамін Е, які сприяють здоров'ю і силі волосся. Введіть в звичку, наприклад, після миття волосся наносити на кінчики зовсім небагато, пару крапель касторової олії. Є час і бажання — робіть хоча б раз на тиждень маски для волосся з касторової і кокосової олій. Таку суміш рекомендують залишати на ніч.

За матеріалами: marieclaire