Яким повинен бути корисний перекус під час посту: поради лікаря-дієтолога

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Щовівторка в ефірі «Сніданку з 1+1» лікар-дієтолог даватиме поради, як постити без шкоди для настрою, здоров’я та краси

Підраховано, що 70% свого часу більшість дорослих людей проводять на роботі. Перекуси протягом робочого дня можуть бути як корисним джерелом енергії і натхнення, так і стати причиною зайвих кілограмів. Разом з постійним експертом «Сніданку з 1+1» - лікарем-дієтологом Наталією Самойленко, в ефірі ранкового шоу розбиралися, що покласти в свій ланч-бокс, щоб їжа була корисною і додавала сил в період Великого Посту.

Як пояснила у студії «Сніданку з 1+1» Наталія Самойленко, для тих людей, хто поститься, не буде проблемою підібрати варіант корисного перекусу. Адже саме продукти рослинного походження стимулюють роботу мозку і насичують енергією. В основному, це фрукти та горіхи.

«Під час посту ми можемо дозволити собі правильний перекус, і при цьому підтримувати високу продуктивність розумової праці. Більшість з нас працює в офісах та небагато рухається протягом дня. А правильне харчування та корисні перекуси підтримують наші когнітивні здібності, можливість креативити та концентрувати увагу», - розповіла Наталія Самойленко.

Пропуск перекусів впливає на продуктивність протягом дня:

- провокує нічне переїдання

- зниження концентрації уваги

- зміну настрою та емоцій

- підвищення рівня кортизолу

- погіршення якості сну

- зниження фізичної та мозкової активності

Експерт пояснює, що у якості корисного перекусу можна їсти горіхи (особливо мигдаль, волоські горіхи), насіння, зелені листові овочі (шпинат, портулак, салат, щавель), ягоди (у тому числі заморожені).

Крім того, лікар-дієтолог розповідає, що перекус для чоловіків, жінок і дітей повинен відрізнятися. Та наводить приклад, що взяти з собою в ланч-бокс на обід та перекус.

Жіночий ланч-бокс. Обід повинен містити білки, жири і вуглеводи. Як приклад, це можу бути гречка, сир тофу та капуста романеско. А також огірок і помідор. А у якості перекусів можна додати корисних жирів - авокадо, горіхи.

Чоловiчий ланч-бокс. Обід для чоловіків по складу не відрізняється від жіночого, але доля білків у ньому повинна бути більшою. Як приклад, у період посту це вегетаріанський рис, гриби та хумус. А також авокадо як джерело корисних жирів.

Дитячий ланч-бокс. Дітям слід їсти більше вуглеводів, так як вони активно ростуть і розвиваються. У якості доповнення до збалансованого шкільного обіду у дитячий ланч-бокс можна покласти винегрет, моркву, варену квасолю, плов, ківі та мандарини. Також це можуть бути сухофрукти, домашнє печиво або шматочок шоколаду.

Нагадаємо, до початку Великого Посту в ефірі «Сніданку з 1+1» стартував спецпроект з лікарем-дієтологом Наталією Самойленко. Протягом наступних 7 тижнів, щовівторка, постійний експерт ранкового шоу розповідатиме глядачам, як постувати правильно і з користю для організму, та що їсти, щоб не набрати зайвої ваги.