Як уникнути зриву під час схуднення: топ-5 хитрощів

Однією з головних проблем, яка чатує на тих, що худнуть, є ймовірність зриву, коли ви перестанете себе контролювати і можете сильно переїсти, тим самим іноді зводячи нанівець всі свої зусилля. Дієтолог Катерина Кабашна, яка раніше поділилася простими лайфхаками для тих, що вічно худнуть, розкрила п'ять працюючих хитрощів, які допоможуть вам уникнути зриву.

За словами експерта, ці поради прості, але дуже ефективні.

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1. "Я з'їм це завтра!"

Класика! Коли дозволяєш собі все, але домовляєшся потерпіти пару годин, мозок заспокоюється і...бажання зірватися поступово відступає!⠀

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2. "Я - алкаш..."⠀

Коли розумієш, що це не ти хочеш спустошити холодильник, а твоя залежність - швидко "тверезієш", так як нікому не хочеться бути схожим на синє ВОНО, яке валяється під парканом.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

3. "Діли на два!"⠀

Буває таке, що вже зовсім несила, тоді...діліть на порцію 2! І їжте свою смакоту повільно і вдумливо!⠀

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Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Питання "Чому я хочу це з'їсти?"⠀

На столі стоїть торт, і раптом ви вирішили, що сьогодні ще можна пожерти. Запитайте себе: "Чому?", але не один раз. Задавайте це питання до того моменту, коли відповісти буде нічого (наприклад: Хочу торт - хочу солодкого - втомилася, хочу відпочити). Таким чином ви знайдете справжню причину, яка штовхає вас на це! І зможете її задовольнити НЕ ЇЖЕЮ.

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5. Скажіть собі, що ЇЖА БУДЕ ЗАВЖДИ і її можна з'їсти в БУДЬ-який МОМЕНТ.

Часто зрив провокує страх, що вкусняшка закінчиться/вам завтра буде не можна. Ні, це не так! Їжа буде завжди: і сьогодні, і завтра і через рік. І вам буде можна все, якщо ви вирішите стрункішати розумно.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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